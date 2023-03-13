課堂挖掘「AirDrop神用途」得救了！一票人狂讚：新型交友軟體

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

AirDrop能傳送照片、影片，是蘋果手機中非常方便的功能，一名女大生日前在課堂上發現，手機電量所剩無幾，於是靈機一動用AirDrop求救，結果真的借到行動電源了。對此，不少網友超有感，還有人笑喊根本新型交友軟體。

女大生日前在Dcard提到，當天課全滿，但竟忘記帶行動電源，以至於到了最後兩堂課，手機電量只剩16%，無奈之下她打開記事本，寫下「行動電源可以借嗎？我忘記帶了」，接著用AirDrop傳給所有搜到的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，有女同學迅速拍照回應，表示自己有行動電源，而原PO也有禮貌地再次詢問，「姐妹借一下可以嗎？」最終成功充到電。

▲▼原PO成功借到行動電源。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛大讚，「社交牛逼」、「這招太聰明了」、「新型交友軟體：AirDrop」、「雖然超社死的，但蠻有趣哈哈哈哈哈」、「強欸」。

另外，也有不少人留言分享，「好好笑，我也喜歡收陌生人訊息，之前去遊樂園排隊（排三層樓以上那種），大家都用AirDrop互相勉勵或講垃圾話，也算是生活中的小樂趣」、「之前通識課因為都不認識，所以用AirDrop找人跟我一組，最後找到好幾個剛好一組」、「去望高寮有用AirDrop借過賴打」。