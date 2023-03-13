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同行賣麥拉倫他拍照放IG吸客　挨揍撂兄弟報仇逼吐300萬慘了

▲▼台北地方法院,台北地院,台北地檢署外貌萬用圖。(圖／資料照)

▲台北地檢署依恐嚇取財、妨害自由等罪起訴王男等19人。(圖／資料照)

記者蔡怡萍／台北報導

一名經營中古車買賣的王姓男子，看見別家車行內有客人托售一輛麥拉倫超跑，竟拍下照片後放在自己的社群上當成自己在賣，車行發現後怒將王男「教訓」一頓，王男被打不甘心、又找來劉姓等10幾名友人，到車行恐嚇勒索140萬，並開走一台BMW跑車要對方拿160萬贖回，檢方調查後將王、劉等10人，依恐嚇取財、妨害自由等罪起訴。

檢警調查，王男從事中古車買賣，他2021年時在新北市新店區一家車行，看中一輛在店內出售的麥拉倫跑車，他於是拍下車子照片，放在自己的IG上打廣告，吸引顧客詢問，但被該車行發現後，覺得王男是想耍手段搶生意，將他約出來談判，並對他痛毆教訓一番。

而結識了不少幫派人士的王男不甘挨揍，找了劉姓男子等一幫兄弟替他報仇，2022年3月18日，一群10幾個人到車行將對方包圍，敵不過人多勢眾之下，對方被逼迫匯出100萬至王男指定帳戶，並當場拿走40萬現金，甚至直接將1台BMW跑車開走，要求車行拿出160萬贖金。

檢警蒐證犯行後，認為王男、劉男等一行19人涉犯多起案件，台北地檢署依犯恐嚇取財、妨害自由、強制等多項罪名將其起訴。

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