直播帶貨不稀奇！　教授拿履歷拉著學生「直播帶人」幫求職

記者魏有德／綜合報導

隨著新科技進步、電商興起，大陸在「直播帶貨」的領域起步較早，市場上也充斥各類「帶貨」場景。浙江理工大學經濟管理學院的一名老師李孝明便突發奇想，直接拿著學生履歷開直播，還邀請學生一起，向企業界的老闆們推薦並用販售商品的技巧強調，「這個學生錯過了，你一定會後悔！」

▲浙江浙江理大一名老師「直播帶人」推薦學生求職，獲得廣大迴響。（圖／翻攝都市快報）

《齊魯壹點》報導，在輔導員的短視頻（短影音）帳號上，李孝明在直播間裡對著鏡頭，詳細地介紹自己學生的優勢和特點。他手持簡歷，「我們這位學生真的很優秀，是團委副書記，很適合做管培生。」一旁，輔導員連線企業HR，了解公司用人需求，給畢業生提建議。觀看直播的應屆畢業生，有的現場投遞簡歷，類似空中「雙選會」。

據了解，李孝明的首場直播持續約1個半小時，有2萬多人次按讚。為了準備這場直播，李孝明和輔導員一起篩選履歷，直播前也和學生充分溝通，甚至邀請用人單位的HR加入。

▲李孝明老師在直播中拉著學生一起，把優點如數家珍的推薦給企業老闆。（圖／翻攝都市快報）

李孝明透露，「直播帶人」有點累，但推薦的8名畢業生中，已經有3人收到企業面試的邀約，「我們初衷想法其實很簡單，就是想把我們的畢業生推出去。」

見到「直播帶人」有了不錯的效果，李孝明便著手準備第二場推薦會，認真挑選了10名優秀的畢業生，他表示，該校經管學院有834名畢業生，60%報考研究生，「近期正值企業春招季，學院邀請多家校友企業和合作企業通過直播進行交流，希望給學生找到更高質量的工作崗位。」

李孝明強調，「直播帶人」有超乎預期的反應，讓他覺得可以再試試，「以後會把常態性的直播當成工作的一部分，「只要學生需要，可以幫到學生，我就努力去做。」