　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

直播帶貨不稀奇！　教授拿履歷拉著學生「直播帶人」幫求職

記者魏有德／綜合報導

隨著新科技進步、電商興起，大陸在「直播帶貨」的領域起步較早，市場上也充斥各類「帶貨」場景。浙江理工大學經濟管理學院的一名老師李孝明便突發奇想，直接拿著學生履歷開直播，還邀請學生一起，向企業界的老闆們推薦並用販售商品的技巧強調，「這個學生錯過了，你一定會後悔！」

▲浙江浙江理大一名老師「直播帶人」推薦學生求職，獲得廣大迴響。（圖／翻攝都市快報）

▲浙江浙江理大一名老師「直播帶人」推薦學生求職，獲得廣大迴響。（圖／翻攝都市快報）

《齊魯壹點》報導，在輔導員的短視頻（短影音）帳號上，李孝明在直播間裡對著鏡頭，詳細地介紹自己學生的優勢和特點。他手持簡歷，「我們這位學生真的很優秀，是團委副書記，很適合做管培生。」一旁，輔導員連線企業HR，了解公司用人需求，給畢業生提建議。觀看直播的應屆畢業生，有的現場投遞簡歷，類似空中「雙選會」。

據了解，李孝明的首場直播持續約1個半小時，有2萬多人次按讚。為了準備這場直播，李孝明和輔導員一起篩選履歷，直播前也和學生充分溝通，甚至邀請用人單位的HR加入。

▲浙江浙江理大一名老師「直播帶人」推薦學生求職，獲得廣大迴響。（圖／翻攝都市快報）

▲李孝明老師在直播中拉著學生一起，把優點如數家珍的推薦給企業老闆。（圖／翻攝都市快報）

李孝明透露，「直播帶人」有點累，但推薦的8名畢業生中，已經有3人收到企業面試的邀約，「我們初衷想法其實很簡單，就是想把我們的畢業生推出去。」

見到「直播帶人」有了不錯的效果，李孝明便著手準備第二場推薦會，認真挑選了10名優秀的畢業生，他表示，該校經管學院有834名畢業生，60%報考研究生，「近期正值企業春招季，學院邀請多家校友企業和合作企業通過直播進行交流，希望給學生找到更高質量的工作崗位。」

李孝明強調，「直播帶人」有超乎預期的反應，讓他覺得可以再試試，「以後會把常態性的直播當成工作的一部分，「只要學生需要，可以幫到學生，我就努力去做。」

ET快訊
台灣天團成員狂拍林襄！　突做1動作被罵：噁爆了
散場人全擠在洲際門口！　網見「1畫面」喊報警
公車「車窗撞爆」！　三重女慘遭玻璃插眼
失蹤上兵游到對岸！　鄉民點名2長官倒大楣「要被幹到起飛了」
「林襄的肚臍」紅到日本！　震撼封中華啦啦隊是奇蹟
中華隊今晚戰荷蘭！　最新賠率出爐
快訊／南橫公路嚴重落石！　全線中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「玻尿酸啤酒」一瓶賣223元　誇「養顏美容」挨批急改「適口的果啤」

中國第二號人物！李強1優勢獲習近平重用　扛「清零」後經濟重任

前上海市長應勇任最高檢察院檢察長　曾見柯文哲談「兩岸一家親」

快訊／習家班全領軍！李強當選國務院總理　反對3票、棄權8票

直播帶貨不稀奇！　教授拿履歷拉著學生「直播帶人」幫求職

53歲大姐「超前部署」建3層樓養老別墅　邀陌生人當室友「抱團養老」

陸最高法院年度報告首次點名「台諜」李孟居、施正屏：妄圖分裂國家

百萬網紅在動漫展被偷拍裙底！她想起這點超嚇人　翻紀錄片抓狼

李強今將升任中國第八任總理　是否延續「全票通過」受關注

致敬大師：金庸電影展在上海開幕

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

林襄、籃籃狂嗑義大利麵！　「故意沒吃完」力挺中華隊

李佳薇分手4年男友「暴瘦10kg」　首露面哽咽「拒談姐弟戀」

「玻尿酸啤酒」一瓶賣223元　誇「養顏美容」挨批急改「適口的果啤」

中國第二號人物！李強1優勢獲習近平重用　扛「清零」後經濟重任

前上海市長應勇任最高檢察院檢察長　曾見柯文哲談「兩岸一家親」

快訊／習家班全領軍！李強當選國務院總理　反對3票、棄權8票

直播帶貨不稀奇！　教授拿履歷拉著學生「直播帶人」幫求職

53歲大姐「超前部署」建3層樓養老別墅　邀陌生人當室友「抱團養老」

陸最高法院年度報告首次點名「台諜」李孟居、施正屏：妄圖分裂國家

百萬網紅在動漫展被偷拍裙底！她想起這點超嚇人　翻紀錄片抓狼

李強今將升任中國第八任總理　是否延續「全票通過」受關注

致敬大師：金庸電影展在上海開幕

日本噁男大鬧吉卜力公園！伸手「偷拍裙底」緊抓雙胸　猥褻畫面瘋傳

女大生遭性侵滅屍失蹤26年終破案！護花使者家中挖出「祕密墳墓」

捷克球員正職是地理老師、消防員　打經典賽等於站上大聯盟

兌現雞排祭品文！林為洲已發300份　藍民代550份傍晚府中發號碼牌

直擊經典賽「台灣天團成員台下狂拍林襄」！　突做1動作被罵：噁爆了

金門二膽島上兵將被遣返？　蔡正元鐵口直斷「不會」揭原因

李強成中國大陸新任總理　學者：兩岸軍事鬥爭恐將更嚴峻

實現「鄉鄉有台大」夢想！校長陳文章：繁星推薦逐年增加到15%

屏東南榮國中健行　練體能兼欣賞田園風光認識社區之美

「玻尿酸啤酒」一瓶賣223元　誇「養顏美容」挨批急改「適口的果啤」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　連打17小時求饒

陸最高法院年度報告首次點名「台諜」李孟居、施正屏：妄圖分裂國家

百萬網紅在動漫展被拍裙底！她回憶這點超嚇人

OL上午錄取下午報到　入職嚇到閃辭

快訊／習家班全領軍！李強當選國務院總理

女嬰行動遲緩…一查驚現妹妹寄生在大腦中

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

致敬大師：金庸電影展在上海開幕

53歲大姐「超前部署」建3層樓養老別墅 邀陌生人當室友「抱團養老」

李強今將升任中國第八任總理

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

想看自己死後場景！83歲老翁辦「活人葬禮」

兩岸信息產業技術標準論壇　15日舉行

更多熱門

相關新聞

火爆上司　好過被後捅刀的主管

火爆上司　好過被後捅刀的主管

朋友公司最近來了一位新主管，她在業界有「火爆娘子」的稱號，做事講究效率，說話語速快又有重點，受不了推諉，內部出錯追究責任時，罵人很大聲。「她雖不到口不擇言的地步，但罵人的時候，真嚇人！」朋友很懷疑自己能在這樣的主管麾下生存多久。

老師灌醉硬啪女學生　轉帳600買避孕藥

老師灌醉硬啪女學生　轉帳600買避孕藥

台南職場認證徵選活動開跑

台南職場認證徵選活動開跑

近9成女性職場壓力大！　最不滿「沒有被加薪」

近9成女性職場壓力大！　最不滿「沒有被加薪」

近7成女性自認經濟獨立！　這5大行業女性最有職場影響力

近7成女性自認經濟獨立！　這5大行業女性最有職場影響力

關鍵字：

直播帶貨帶貨電商求職人力資源職場教授學生畢業生

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

2萬人捍衛台灣主場　義大利受到驚嚇

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

張育成開轟　外媒問敬禮？

應援中華隊！　賈永婕「脫到只剩比基尼」10年舊照辣爆

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

台北玫瑰園花爆開！達人最在意這個

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

林襄、峮峮領軍應援「世界都看見」

台灣應援震撼世界！WBC官推狂發

韓國瀕臨淘汰！韓媒呼籲看看台灣

敲出2分砲後敬禮！　張育成「妙答」滿足外媒好奇心

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

張育成「關鍵2分砲」登大聯盟官網

Toyz經紀人遭爆假冒館長助理查稅務

更多

最夯影音

更多
2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！
中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面