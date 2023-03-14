後座傳出「嬌喘聲」　女助理下車痛哭告攝影師性侵！結局超展開

▲女子控告攝影師涉嫌酒後性侵不成，反而吃上販毒官司。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

1名許姓攝影師被女助理控告，趁著2人喝了酒搭車返家時，在後座性侵她，但因駕駛證稱當時女助理是面朝前方坐在許男身上，抓著副駕駛座椅背，還不時傳出嬌喘聲，並無求救等訊息，檢察官以罪嫌不足處分不起訴許男，許男則翻臉反控女助理先前以8000元代價賣大麻給他，台北地檢署調查後，依販賣二級毒品起訴女助理。

據了解，女助理是在2022年8月10日，以LINE群問許姓攝影師，「要不要輕鬆一下」，表明有大麻可以提供，許男就以8000元代價購買5公克的大麻，幾天後，2人在攝影棚喝了不少紅酒，找來另名朋友當司機，載他倆回家，許男就和助理一起坐在後座休息。

女助理事後提告指控，她在車上酒醉不省人事時，遭許男脫掉衣褲性侵得逞，許男喊冤稱是女助理先幫他口交，後來兩情相悅在後座直接發生關係，助理沒有任何反抗或拒絕。

當時開車的駕駛朋友則證稱，上路沒多久，就聽到後座傳來女性嬌喘聲音，從後照鏡只能看到助理臉部朝前方，坐在被告身上，手抓著副駕的椅背，但無法分辨2人當時在做什麼，後來許男先到家，一下車就嘔吐，女助理是把許男送進家門後，突然大哭說許男「很機X」，她想離職不做了。

根據證人證詞，女助理並未呼叫、求救，也沒有在許男離開後把上跟駕駛朋友說遭欺負，反而是許男一下車就吐，比較像是沉陷泥醉狀態，檢察官因此許男犯罪嫌疑不足。

而許男在挨告性侵的同時，也拿著當初跟女助理買來的大麻，到警局去檢舉女助理涉嫌販毒，女助理因此遭搜索扣得沾有毒粉破的吸食器，並坦承犯行，當庭繳出販毒所得，原先控告老闆性侵不成的女助理，反而被依販賣二級毒品大麻罪起訴。