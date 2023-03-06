故宮降級改隸文化部？蕭宗煌：不是最好的選項

▲國立故宮博物院改組話題持續延燒。（圖／資料照）



記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院在去年傳出可能因行政院改組而「降級」，從二級機關變為三級機關，改隸文化部；不過今（6）日在立法院會議，新任院長蕭宗煌表示「這不是最好的選項」，不過他認為，若是法人化彈性更大，但相關改組還是尊重行政院的程序討論。

立法院今召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長蕭宗煌列席報告業務概況，並備質詢。其中立委萬美玲提到，先前討論故宮降級為三級的議題時，蕭宗煌曾表態不支持這做法，如今是否還堅持？而蕭宗煌表示「這不是最好的選項」。

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▲故宮博物院院長蕭宗煌。（圖／記者林育綾攝）



立委張廖萬堅也說，蕭宗煌曾任曾任高雄市立美術館館長、國立臺灣博物館館長，相關經驗豐富，若以專業角度，怎麼看故宮改組的可能性？蕭宗煌表示，其實各有各的優點，以英美國來說，博物館隸屬行政機關的情形比較少。

蕭宗煌坦言，如果是行政機關，在國際交流等方面會比較不便；若是法人化，彈性較大。但有關改組事宜還是尊重行政院的程序討論。



另外先前爭議的「蘭千山館」文物寄存問題，蕭宗煌表示，目前故宮正積極與家屬聯繫及討論，期望讓文物可以繼續留下。

立委林宜瑾也說，故宮的文物寄存毫無章法，有多年無人聯繫的，也有無人領取的；有多達4千多件私人文物，誰負責這些文物的安全，是否保險？蕭宗煌表示，關於文物寄存其實很普遍，在歐洲的博物館也有，但故宮早期的寄存文物制度確實是以比較簡便的方式處理，他認同前院長吳密察的苦心，想做全盤整理；如今會再制定較嚴謹的制度，一個月內做出書面報告。