「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」來台！故宮迎來解封首次大型國際借展

▲國際解封，故宮也迎來睽違已久的大型國際借展，將於3月11日～7月16日推出「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國際解封，國際交流陸續回溫，故宮也迎來睽違已久的大型國際借展，將於3月11日～7月16日推出「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展，同時展出東西方宮廷、教廷的珍稀藏書。

「梵蒂岡宗座圖書館」與明清兩代宮廷藏書的發展時期相當，兩者藏書無論在質或量都相當可觀。其中梵蒂岡宗座圖書館成立於15世紀中葉，是教皇藏書所在，館藏被譽為「人類記憶」、「文明寶庫」；而明清兩代宮廷藏書，可說是中國宮廷藏書史的鼎盛時期。此次特展，讓東西珍藏互映，讓觀眾對羅馬教廷與中國皇家藏書文化，相異與相同之處有更進一步瞭解。

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梵蒂岡宗座圖書館是一座涵蓋所有學科的普世圖書館，包含數量龐大的珍罕舊抄本、古今印本、16及17世紀古籍、歷史照片，以及錢幣與紀念章等，收藏的時間跨度超過2,500年。而按圖書館的「文物借出規定」，通常僅允許3至5件藏品外借展出；此次借展故宮42件原件、31件影像輸出，實屬難能可貴。

這次來台的珍貴原件當中，包含古羅馬歷史學家蒂托·李維（Titus Livius）巨著《羅馬史》的15世紀抄本，華麗的書冊搭配細膩圖繪，周邊框內可見寓意性人物與信、望、愛三超德的擬人表現，並飾以花綵、植物百卉等元素。

另外還有托勒密（Claudius Ptolemaeus）所著《地理學指南》之15世紀拉丁文譯本，展現文藝復興時期對托勒密作品的重新發現，對於已知世界用數學方法進行新的描繪；而荷馬史詩《伊里亞德》的15世紀雙語抄本，由希臘原文與拉丁文相互對照，飾以細密圖繪，文學愛好者不容錯過。

而故宮此次展出院藏明清宮廷藏書，展覽包含4個單元，包括：「稽古右文」先從官方對於主流學術的建構，帶出明、清兩代最重要的文化大業；「嫏嬛芸香」聚焦清帝對於古籍維護與收藏的態度及貢獻；「冊府千華」遍觀明、清皇家作為「國家出版中心」修撰製作各類圖書的豐碩成果；「清淨修持」則為故宮極富特色的宗教圖書珍藏。

「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展

展期：112年03月11日～112年07月16日

地點：故宮北部院區 正館103、104陳列室