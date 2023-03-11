　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前男友討NBA紀念外套！她說：弄丟了　噁男暴走竟嗆PO嘿咻片

▲▼公牛隊拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲劉男為了要回NBA公牛隊紀念外套，恐嚇前女友「不還就散布性愛片」，讓女友害怕報警提告。（資料圖／達志影像／美聯社）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名劉姓男子與前女友分手後，想討回一件價值萬元的「NBA公牛隊紀念外套」，前女友表示外套不見了，劉男竟爆氣恐嚇「不還就把性愛片PO網」，前女友害怕報警，並控告劉男偷錄影及恐嚇；法官認為，長達4分39秒的性愛片中，女子有看向鏡頭，知道劉男正在攝影，不構成竊錄，但仍依恐嚇危害安全罪等罪名判劉男有期徒刑6月，可易科罰金。

劉姓男子與前女友曾在北市租屋同居，2020年3月分手後，2人將房子退租，劉男並回到高雄生活，他隔年向前女友要求取回一件NBA公牛隊紀念外套，但她說外套已經不知道在丟去哪裡，無法歸還。

劉男聽後，認為當初以9800購入外套，現在已漲至1萬4000，前女友又故意裝傻不想還，發火恐嚇「你什麼時候把一萬還來我就下架（性愛片），拖越久我就發越多，各個網站都發」，並附上交往時拍攝2人嘿咻的影片截圖，揚言要散佈到網路上；接著劉男又教唆一名玩遊戲認識的16歲少年，傳送類似的恐嚇簡訊給前女友，她害怕失心瘋的劉男會做出更可怕的事，趕緊報警求助。

前女友向檢警表示，劉男傳恐嚇訊息時，她才知道當初性愛過程中遭偷拍，沒有經過她的同意，只以為劉當時在滑手機；而那件外套是劉男分手時送給她的，分手後1年多劉出現向她借錢，劉借不到就要她退還外套，但她真的不記得放去哪了。

法官檢視了影像畫面，發現劉男當下拿著手機鏡頭時距離被害人，而女子有多次看向劉男與鏡頭，正常而言如果不願意被拍，都會詢問在做什麼或遮掩阻擋，女子應是知曉並同意劉男拍攝，於是認定劉不構成偷拍、竊錄。

另外，劉男教唆未成年少年傳恐嚇訊息給女子，分手後想討回外套不成，改以追討金錢，還威脅散佈性愛影片，造成女子名譽及尊嚴的損害，判劉男恐嚇危害安全罪、教唆少年犯恐嚇危害安全罪，處應執行有期徒刑6月，可易科罰金，全案可上訴。

ET快訊
台灣天團成員狂拍林襄！　突做1動作被罵：噁爆了
散場人全擠在洲際門口！　網見「1畫面」喊報警
公車「車窗撞爆」！　三重女慘遭玻璃插眼
失蹤上兵游到對岸！　鄉民點名2長官倒大楣「要被幹到起飛了」
「林襄的肚臍」紅到日本！　震撼封中華啦啦隊是奇蹟
中華隊今晚戰荷蘭！　最新賠率出爐
快訊／南橫公路嚴重落石！　全線中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前男友討NBA紀念外套！她說：弄丟了　噁男暴走竟嗆PO嘿咻片

公車擦機車猛撞路燈箱　女乘客車廂玻璃插眼...狂爆血險瞎

4車手小弟被抓...老大直奔屏東神壇改運　吉時未到警先來了

快訊／南橫公路梅山口嚴重落石「人車受阻40分↑」　全線中斷

9合1選舉毛遂自薦幫買票　6候選人全拒絕...南投白目男被起訴

戴「三鐵神帽」做壞事！神明不保佑　詐騙車手逃300公里照被逮

黑車左轉猛衝對向...白色小鴨被撞進全聯　大門全碎貨物掉滿地

路邊撿到錢包！台北男「錢+卡」全收口袋　警調監視器火速逮人

台中警掃蕩黑幫局長親上陣　酒店妹見緝毒犬...拍胸怕怕

中華隊奪首勝！球迷含淚押義大利賠慘　嗨喊：輸得太爽了！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

林襄、籃籃狂嗑義大利麵！　「故意沒吃完」力挺中華隊

李佳薇分手4年男友「暴瘦10kg」　首露面哽咽「拒談姐弟戀」

前男友討NBA紀念外套！她說：弄丟了　噁男暴走竟嗆PO嘿咻片

公車擦機車猛撞路燈箱　女乘客車廂玻璃插眼...狂爆血險瞎

4車手小弟被抓...老大直奔屏東神壇改運　吉時未到警先來了

快訊／南橫公路梅山口嚴重落石「人車受阻40分↑」　全線中斷

9合1選舉毛遂自薦幫買票　6候選人全拒絕...南投白目男被起訴

戴「三鐵神帽」做壞事！神明不保佑　詐騙車手逃300公里照被逮

黑車左轉猛衝對向...白色小鴨被撞進全聯　大門全碎貨物掉滿地

路邊撿到錢包！台北男「錢+卡」全收口袋　警調監視器火速逮人

台中警掃蕩黑幫局長親上陣　酒店妹見緝毒犬...拍胸怕怕

中華隊奪首勝！球迷含淚押義大利賠慘　嗨喊：輸得太爽了！

日本噁男大鬧吉卜力公園！伸手「偷拍裙底」緊抓雙胸　猥褻畫面瘋傳

女大生遭性侵滅屍失蹤26年終破案！護花使者家中挖出「祕密墳墓」

捷克球員正職是地理老師、消防員　打經典賽等於站上大聯盟

兌現雞排祭品文！林為洲已發300份　藍民代550份傍晚府中發號碼牌

直擊經典賽「台灣天團成員台下狂拍林襄」！　突做1動作被罵：噁爆了

金門二膽島上兵將被遣返？　蔡正元鐵口直斷「不會」揭原因

李強成中國大陸新任總理　學者：兩岸軍事鬥爭恐將更嚴峻

實現「鄉鄉有台大」夢想！校長陳文章：繁星推薦逐年增加到15%

屏東南榮國中健行　練體能兼欣賞田園風光認識社區之美

「玻尿酸啤酒」一瓶賣223元　誇「養顏美容」挨批急改「適口的果啤」

男飆時速200km撞收費站　瞬間「炸出火球」慘死

社會熱門新聞

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

即／二膽失聯上兵找到了　游泳到中國獲救

快訊／信義區公寓火警　「父成焦屍」2姊弟困陽台

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

她回憶跳車逃命瞬間　感覺世界都停止

癌逝街友捐消防車　原因暖哭當地人

台中警加強臨檢酒店　一片雙球海晃暈

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

他站路邊聊天下秒遭撞飛慘死　無良酒駕男抓到了

即／南橫公路落石人車受阻　全線中斷

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

明仁會高調喝春酒警嗆1句　小弟秒道歉

3國中生冰淇淋不吃了　丟地上幫忙倒地騎士

24歲女喝嗨豪氣送友回家　撞橋墩5人進醫院

更多熱門

相關新聞

老湯：設四分球讓我兒和柯瑞投

老湯：設四分球讓我兒和柯瑞投

不可否認三分球已經改變了當今NBA的比賽方式，勇士神射手湯普森（Klay Thompson）的父親、兩座NBA冠軍得主老湯普森（Mychal Thompson）大力提倡要增加「四分球」，「讓比賽增加一些刺激感！」

布魯克斯嗆「比格林強」且不會打隊友

布魯克斯嗆「比格林強」且不會打隊友

獨／恐嚇鎖定機捷！揚言台北A1站「放3顆炸彈」　共構台鐵緊急戒備

獨／恐嚇鎖定機捷！揚言台北A1站「放3顆炸彈」　共構台鐵緊急戒備

勇士狂輸灰熊21分客場8連敗

勇士狂輸灰熊21分客場8連敗

夏宗莉情斷藍文青　討財產6千萬判決出爐

夏宗莉情斷藍文青　討財產6千萬判決出爐

關鍵字：

分手外套NBA公牛隊紀念前女友性愛片恐嚇散佈恐怖情人

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

2萬人捍衛台灣主場　義大利受到驚嚇

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

張育成開轟　外媒問敬禮？

應援中華隊！　賈永婕「脫到只剩比基尼」10年舊照辣爆

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

台北玫瑰園花爆開！達人最在意這個

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

林襄、峮峮領軍應援「世界都看見」

台灣應援震撼世界！WBC官推狂發

韓國瀕臨淘汰！韓媒呼籲看看台灣

敲出2分砲後敬禮！　張育成「妙答」滿足外媒好奇心

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

張育成「關鍵2分砲」登大聯盟官網

Toyz經紀人遭爆假冒館長助理查稅務

更多

最夯影音

更多
2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！
中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面