前男友討NBA紀念外套！她說：弄丟了　噁男暴走竟嗆PO嘿咻片

▲劉男為了要回NBA公牛隊紀念外套，恐嚇前女友「不還就散布性愛片」，讓女友害怕報警提告。（資料圖／達志影像／美聯社）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名劉姓男子與前女友分手後，想討回一件價值萬元的「NBA公牛隊紀念外套」，前女友表示外套不見了，劉男竟爆氣恐嚇「不還就把性愛片PO網」，前女友害怕報警，並控告劉男偷錄影及恐嚇；法官認為，長達4分39秒的性愛片中，女子有看向鏡頭，知道劉男正在攝影，不構成竊錄，但仍依恐嚇危害安全罪等罪名判劉男有期徒刑6月，可易科罰金。

劉姓男子與前女友曾在北市租屋同居，2020年3月分手後，2人將房子退租，劉男並回到高雄生活，他隔年向前女友要求取回一件NBA公牛隊紀念外套，但她說外套已經不知道在丟去哪裡，無法歸還。

劉男聽後，認為當初以9800購入外套，現在已漲至1萬4000，前女友又故意裝傻不想還，發火恐嚇「你什麼時候把一萬還來我就下架（性愛片），拖越久我就發越多，各個網站都發」，並附上交往時拍攝2人嘿咻的影片截圖，揚言要散佈到網路上；接著劉男又教唆一名玩遊戲認識的16歲少年，傳送類似的恐嚇簡訊給前女友，她害怕失心瘋的劉男會做出更可怕的事，趕緊報警求助。

前女友向檢警表示，劉男傳恐嚇訊息時，她才知道當初性愛過程中遭偷拍，沒有經過她的同意，只以為劉當時在滑手機；而那件外套是劉男分手時送給她的，分手後1年多劉出現向她借錢，劉借不到就要她退還外套，但她真的不記得放去哪了。

法官檢視了影像畫面，發現劉男當下拿著手機鏡頭時距離被害人，而女子有多次看向劉男與鏡頭，正常而言如果不願意被拍，都會詢問在做什麼或遮掩阻擋，女子應是知曉並同意劉男拍攝，於是認定劉不構成偷拍、竊錄。

另外，劉男教唆未成年少年傳恐嚇訊息給女子，分手後想討回外套不成，改以追討金錢，還威脅散佈性愛影片，造成女子名譽及尊嚴的損害，判劉男恐嚇危害安全罪、教唆少年犯恐嚇危害安全罪，處應執行有期徒刑6月，可易科罰金，全案可上訴。