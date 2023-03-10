「武俠情侶」翻臉！夏宗莉情斷藍文青　淚求分產6千萬...判決出爐

▲藝名「夏光莉」的夏宗莉向法院請求與藍文青的剩餘財產差額分配，判決出爐。（圖／資料照）



記者蔡怡萍／台北報導

資深武打片明星情侶檔「俠女」夏光莉（本名夏宗莉）和「大俠」藍文青，交往同居28年分手後，為了財務與財產分配纏訟至今，由於2人並未結婚正式成為夫妻，夏宗莉寫下文情並茂的訴狀，請求分配6856萬的財產差額。但台北地院民事庭認為，2人在法律上無婚姻關係，無從依民法規定進行此請求，判決夏宗莉敗訴。

夏光莉曾演出《楚留香傳奇》等多部動作片，與合作拍片的藍文青同居交往了20多年，2018年底，她發現藍文青外遇，2人不歡而散。

而夏光莉提民事訴訟請求夫妻剩餘財產分配，主張她自幼生長在家風嚴謹之家庭，從15歲就受到當時最富盛名之武俠小說家卧龍生青睞賞識，為她量身打造電視劇，更進入電影圈成為武打後起之秀。

夏光莉表示，在她32歲時與藍文青因劇結識，藍文青對她展開熱烈殷勤追求，使她誤信藍是值得託付終身之對象，並於1992年決定結為夫妻；沒想到藍自稱其關聖帝君義子，具有通靈之能力，天生孤寡、無婚姻之命格，倘依一般禮俗結婚，會有血光之災，進而危及性命，夏信以為真、因此，只與藍文青同居共財生活。

夏光莉說，藍文青總是信誓旦旦地對她承諾，這一生只認定她為妻子，願與她一輩子同甘共苦、相依為命，待兩造80歲時，即會舉行世紀婚禮，將她娶進家門，藍並在電視及報紙等媒體訪問中，一再承諾與她於80歲時舉行世紀婚禮，她因而深信這些承諾、死心塌地以此方式做藍之妻子，並在演藝事業如日中天之際，毅然決然甘願息影。

2人在1995年於台北市一起開了「藍寶寶麻辣火鍋店」，並接連開了多家分店，夏光莉強調，她以自身的知名度與人脈宣傳、打廣告，打響了火鍋店的名號，並每日辛勤地駐店幫忙，外場招呼客人、內場洗菜裝盤她都親力親為，新聞報導與電視節目、社會大眾也已認為火鍋店是她們「夫妻」共同經營事業，她從未領取分毫薪水，亦無分得任何股份。

後來2人轉型跨足房地產事業，夏宗莉仍以自身人脈幫忙仲介交易，使公司能不斷壯大，更創下建案於5天之内即全數售罄之奇蹟；在全球金融海嘯、營運狀況岌岌可危之際，她積極出面上媒體大力宣傳，使得後續轉危為安。

夏光莉指出，當她欣喜與藍文青夫妻2人共創之事業發展順遂時，藍卻開始隱瞞、頻繁出入酒店等聲色場所，有了不只一位外遇對象，時間長達15年，還為藍生下3名子女，自己直到2018年12月底，藍不慎同時撥通她及外遇對象之電話，才讓她得知遭受背叛，並為此身心靈均深受重大打擊。

夏宗莉指控，雙方開始爭吵不斷後，她因早將自己人生歲月中最寶貴之28年青春、及真摯之感情全然付出給藍文青，故仍無法決心切斷2人的夫妻情分，在2021年末聽說藍可能對她不利後，經常發生在開車途中，前車突然緊急煞車，或從她旁邊疾駛而過，令她深感恐懼，並至警局備案，她這才終於悔悟，藍文青從前的「關聖帝君義子」一說是無稽之談。

夏宗莉認為，她與藍文青同居28年，客觀上不僅有夫妻在生活、經濟上的共同，主觀上雙方也有結為夫妻的意思，雖欠缺婚姻要件，也得類推適用夫妻身分上及財產上法律關係之規定，雙方剩餘財產差額為1億3712萬餘元，她請求分得一半6856萬餘元。

台北地院民事庭審後認為，夏宗莉提出的報導、火鍋店廣告內容，可見雙方透過媒體及文宣對大眾表示2人並無夫妻關係，並無於接受報導或廣告當時結為夫妻之意思，顯然不想受法律上夫妻關係所羈絆，也類推適用財產上的法律規定。

再者，夏宗莉主張她至警局備案作為2人關係結束點，法律上明訂若夫妻未自行協議離婚，尚須經由調解、和解或判決，才能結束夫妻關係，難認應獲法律上配偶地位之保護，因此種種夏宗莉無權請求，判決敗訴，全案還可上訴。