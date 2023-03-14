崖上狒狒丟石頭！　3登山客慘遭「60kg巨大岩石」砸中弄斷腿

▲一群狒狒竟然將一塊60公斤重的巨石推下山崖，導致3名登山客腿部骨折。（圖／翻攝自Facebook／WSARWesternCape）

記者張寧倢／編譯

南非發生怪異登山事故，7名健行登山客到偏遠山谷進行繩索垂降探險，結果頭頂上方的懸崖出現一群狒狒，竟然將一塊60公斤重的巨石推下山崖，砸在這群登山客所站的位置，導致3人腿部骨折，其中一人被碎石割出開放性傷口。這還沒完，接著又有更多石頭從天而降，據信是狒狒丟下來的。

根據《紐約郵報》報導，西開普省（Western Cape）班霍克山（Banhoek）自然保護區2月初發生罕見事故，當地7名登山客在峽谷繩索垂降與健行，住了一夜之後於第二天啟程返回，中途停下來吃午餐時，他們注意到頭頂上方的懸崖上出現一大群豚尾狒狒（Chacma baboon，又稱Cape baboon）。報導稱，這種狒狒是世界上體型最大的猴子之一，體重可能超過36公斤、成年個體身長可達1.2公尺，尾巴最長約84公分。

雖然狒狒看起來對走在下面的他們感到不安和好奇，但這群登山客沒有想太多就繼續出發，他們之中的2人順利垂降55公尺至一處瀑布，就在這時，一塊約60公斤重的巨石從天而降，砸在剩下5人當時所站的岩壁上，巨石受撞擊瞬間破碎，鋒利的岩石碎塊擊中了3名登山客，導致他們腿部骨折，其中一人腿部更被割出開放性傷口。

▲荒野搜救隊出動直升機救援。（圖／翻攝自Facebook／WSARWesternCape）

不幸的是，危險情況還沒結束。據稱這群狒狒繼續向下投擲更多石塊，迫使他們在山壁緊急尋找遮蔽處，並且設法撥打SOS求救電話，最終由一架救援直升機和一組荒野搜救隊人員出動抵達現場，將3名傷者抬上擔架，吊上直升機送醫，其餘4名未受傷的成員則自行走下山。

據《鏡報》採訪到的一名靈長類研究人員表示，這群狒狒是故意朝人扔石頭，還是移動的時候不慎將石塊推下懸崖，可能永遠都無法解開謎底，「但要說是意外，卻掉落了很多數量的石塊，而且要『不小心』搬動一塊60公斤的巨石可能得經過一番努力。」她補充，狒狒很容易對不習慣的事情感到不安，牠們習慣看人類沿著山崖小徑行走，但不習慣看人類從峭壁上垂降滑落。

▲專家認為，無法確定狒狒是否為蓄意攻擊，但說是單純巧合也有一些疑點難以解釋。（圖／翻攝自Facebook／WSARWesternCape）

經歷此事的其中一名未受傷的登山客表示，他們不相信狒狒是故意做出「攻擊性」的行為，這個地區到處都有鬆動的岩石和碎塊，「很可能是狒狒在上層岩壁跟著我們走的時候，岩石被移動了位置。」