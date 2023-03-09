世界最長壽人瑞過世！享嵩壽128歲　去年生日許願：我好想死

▲「全球最年長女性」的南非阿嬤馬茲布科3日辭世。（圖／翻攝自推特／＠Powerofafrica_）



實習記者林郁婷／綜合報導

被外媒譽為「全球最年長女性」的南非婦人馬茲布科（Johanna Mazibuko），2022年生日時曾許願早點死去，如今家屬證實，馬茲布科已在本（3）月3日過世，享嵩壽128歲，死因疑似為中風。

根據《鏡報》報導，馬茲布科出生於1894年5月11日，今年已經高齡128歲，據她的媳婦韋辛亞娜（Thandiwe Wesinyana）表示，婆婆在上（2）月14日出現中風現象，送醫治療後28日出院，沒想到仍然在3天後過世，原本5月準備幫她過129歲生日。

▲去年馬茲布科的家人為她慶祝127歲生日。（圖／翻攝自推特／＠Powerofafrica_）

馬茲布科這一生從位受過教育，但育有7名子女，現在只有2位還健在，光是孫女和曾孫就超過50人，對於自己能活這麼久，她也感到很意外，猜測可能是與生活在農村有關，不過她在去年生日時曾許下「好想死」的願望，因為不斷看著親人朋友一一離去，獨留自己，讓她覺得活著也沒什麼意義。

事實上，馬茲布科的人瑞稱號並沒有受到官方認證，當地市長James Tsolela表示，「我一直想讓她進入吉尼斯世界紀錄，這樣她才能得到應有的尊重。」

目前被吉尼斯世界紀錄評為世界上最長壽的人，是美國的莫雷拉 （Maria Branyas Morera），享年115歲。

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