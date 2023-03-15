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高雄2車玩命追逐撞民宅真相曝　7人都是詐團成員！他上錯車惹禍

▲前鎮疑似發生行車糾紛，車輛不但撞上民宅還有人被棍棒毆打 。（圖／記者吳世龍攝）

▲前鎮疑似發生行車糾紛，車輛不但撞上民宅還有人被棍棒毆打。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮街港壽街一處民宅11日發生疑似行車糾紛釀撞民宅的案件，當時一部白色租賃車撞擊民宅，該車21歲顏姓駕駛、20歲曾姓乘客與張姓少年共3人送往小港醫院救治，另一部涉嫌肇事的白色賓士車上的4人逃逸，警方已經抓到人，原來2車7人全部是詐騙集團成員。

專案小組深入追查發現，撞擊民宅之租賃車上的3人是詐騙集團成員，張姓少年車手剛從不知情之70歲被害人拿取以假投資名義被騙之新臺幣100萬元，結果其上手、也就是車手頭，同時指揮2組互不認識之收水手至案發地附近等待車手，張姓少年上錯白色租賃車，造成賓士車上的30歲黃姓男子等人誤認張姓少年係要「黑吃黑」而敲打車窗，使租賃車顏姓駕駛受到驚嚇急忙駛離，進而導致後續2車追逐衝撞民宅事件。

▲高雄市11日發生追車案件，竟然扯出詐騙集團黑吃黑的案外案，嫌犯全被抓回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市11日發生追車案件，竟然扯出詐騙集團黑吃黑的案外案，嫌犯全被抓回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方13日10時到宜蘭縣羅東鎮順利查獲30歲黃嫌、21歲李嫌及陳、謝2名少年到案，並查扣白色賓士車1輛、手機11枝、假工作證（投資公司）1張、贓款新臺幣4萬7,100元等證物，全案於警詢後將黃嫌等4名及張姓少年等3名，共7人依刑法詐欺、公共危險(肇逃)、傷害、毀損等罪嫌分別移請高雄地檢署、高雄少年及家事法院偵辦、審理，黃、李2嫌經檢察官複訊後聲請羈押，專案小組將持續向上溯源。

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