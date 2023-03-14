三重防撞桿「遭2貨車連撞」垮了！騎士路過剛好撞上　慘摔送醫

記者戴上容、趙蔡州／新北報導

新北市14日0時11分發生一起車禍事故，一輛大貨車行經三重區自強路時撞上限高防撞桿，導致防撞桿掉落在車道上阻礙通行，事故發生後隨即有一名女騎士要通過路過，疑似未注意路面而高速撞上防撞桿，整個人噴飛重摔在地，所幸送醫後只有四肢擦挫傷，並無生命危險。

▲女騎士通過路口時，疑似未注意路面而自撞防撞桿。（圖／記者戴上容翻攝）

警方13日晚間8點06分接獲通報，一輛大貨車行經三重區自強路時，因為超過限高撞到隧道的防撞桿，造成防撞桿掉落阻礙車輛通行，他們立刻派人前往現場疏導交通，高公局移除掉落的防撞桿後，於13日晚間11點恢復雙向通行。

不料這次撞擊發生時，隧道另一支防撞桿受波及，已有向下位移的情形，另一輛大貨車14日0時11分通過自強路時當場撞上，導致其掉落，此時恰好有一位女騎士正在通過路過，疑似未注意路面而自撞防撞桿，整個人噴飛重摔在地。

警方獲報後趕到現場，先將受傷的21歲林姓女騎士送醫，所幸送醫後只有四肢擦挫傷，並無生命危險，酒測時為0，而大貨車47歲鄭姓、25歲黃姓駕駛沒有受傷，酒測值均為0，詳細車禍原因待釐清，並請高工處移除鬆脫的防撞桿。

▼女騎士撞上防撞桿後，連人帶車慘摔，四肢擦挫傷送醫。（圖／記者戴上容翻攝）