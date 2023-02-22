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台61線大貨車降速80公里　勸導期1533輛照違規「3／1起超速噴3千」

▲▼ 20公噸以上大貨車行駛台61線請注意! 3月1日起最高速限調降為80公里/小時。 。（圖／嘉義區監理所提供）

▲20公噸以上大貨車行駛台61線， 3月1日起最高速限調降為80公里/小時 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者李姿慧／台北報導

台61線西濱快速公路大車事故頻傳，為提升行車安全，降低事故，交通部公路總局去（111）年10月公告20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里，111年12月1日至112年2月28日為宣導期，期間有1533輛次超速收勸導單，112年3月1日調降速限將正式實施，超速將加強取締，違者開罰3000元到6000元罰鍰。

台61線速限調降為80公里有3路段，範圍為台61線6K+000至13K+000(八里三交流道～林口交流道）、16K+300至60K+500(東華路口～新豐二交流道）及101K+200至305K+750(外埔交流道～十份交流道）等速限90公里/小時以上之路段。

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公路總局表示，為使各大貨車業者及駕駛能提早適應調降速限規定，公路總局與各區養護工程處、監理所及沿線警察局研商，於宣導期間針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單予以提醒，並就超速車輛較頻繁者進行查訪了解，截至112年2月15日為止，已寄發宣導單1,533張次、查訪大貨車業者131家。

▲西濱公路台61線3月1日起，部分路段限速80公里／小時 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲西濱公路台61線3月1日起，部分路段限速80公里／小時。（圖／公路總局）

超載管理部分，公路總局表示，在台61線3處地磅站已協調警察局加派警力並增加開磅時數；各區監理所藉由EIS指標列出營業車超重案件及進行安全考核，並拜訪超載數較高之自用車業者，經統計111年12月至112年1月已考核62家；另為能提升大型車輛行駛之安全，公路總局提高台61線路檢聯稽每月班次，經統計111年12月至112年1月已辦理96班次稽查，增加約10%。

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