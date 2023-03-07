出口在眼前出不去！天兵女「三進三退」困停車場...防撞桿也斷了

記者許權毅／台中報導

真的這麼難嗎？台中一名停車場業主發現出入口防撞桿斷裂，一調閱監視器發現是一名女駕駛「三進三退」損毀設備。該駕駛車輛就停在出口旁，要離場時先是撞上防撞桿，接著又在場內360度大迴轉，不料車牌疑似感應不到，依舊無法出場，第三度倒車乖乖「繞場」才離開。業主無奈表示，將一根斷裂的防撞桿換掉，約500塊，但認為女駕駛應該主動聯繫、詢問賠償就好，目前已到派出所備案。

▲台中大里一名女駕駛疑不熟操作，出場時花費3次才順利離開，過程中還撞斷防撞桿，讓業主相當傻眼。（圖／民眾提供）



事發在6日15時許，台中大里東榮路一處停車場，一名女子牽車準備離開，停在停車場出口的愛車卻「被自己困住」。只見女子一開始便右轉想直接離開，卻操作不慎壓到2根防撞桿，女子趕緊倒車，接著往前開再倒退，卻又發現空間不足，在場中360度大迴轉，改成「左轉」離場，疑似角度不正確，換成車牌感應不到，同樣無法離開。

▲▼ 女駕駛第一次撞上防撞桿，第二次則是角度不對車牌感應不到，接連出場失敗。（圖／民眾提供）



後方另台轎車苦等將近2分鐘，見女子還是「離不開」，趕緊趁空檔駛離，事發女駕駛才甘願乖乖繞一大圈離場，整段過程將近4分鐘，原本是最近的位置反而成為最遙遠的距離。

▲最後一次女駕駛乖乖「繞場一圈」才順利「脫困」。（圖／民眾提供）



業主發現防撞桿遭到損毀，調閱監視器後發現此事，並希望女駕駛能夠主動聯繫。業主說：「一根防撞桿含工錢大概500塊，其中一根斷裂換掉了，其實就算發生了，大多數人都會主動聯絡，告知對方或是詢問賠償。」業主也表達善意，希望當事者說明一下就好了。

業主也表示，該停車格進出其實不難，如果是車尾進庫，出場時繞一圈最快，車頭進庫只要往右後倒車，再往前就能順利離開。也讓業主無奈笑說：「最後都要繞一圈出去，為什麼不一開始就繞呢？」