北北基4月計程車起跳價漲15元　北市研議「提高敬老卡折抵點數」

▲計程車示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前審議計程車運價，將於4月1日起，北北基地區的起程運價調漲15元，從70元漲到85元，代表未來民眾搭乘計程車時，運價要從85元開始計算。面對大台北地區計程車費率調高，國民黨台北市議員游淑慧認為，社會局應提高敬老卡搭乘敬老愛心計程車隊的折抵點數；而北市社會局則回應正在研議當中。

游淑慧日前透過書面質詢表示，大台北地區計程車費率將於4月1日起調整，調整後啟程價格於70元調漲至85元，但從目前各縣市敬老愛心卡搭乘計程車的車資折抵金額顯示，台灣大車隊部分，台北市50元、桃園市最高72元、新竹市100元、台中市85元、台東縣最高72元。

游淑慧提及，再看大都會計程車隊，台北市折抵50元、桃園市最高72元、台中市50元、高雄市最高72元，現行桃園市、高雄市折抵都比大台北地區高，要求市府應該因應費率調整做出合理補助，提高敬老卡搭乘敬老愛心計程車隊折抵點數。

針對提高敬老卡搭敬老愛心計程車隊的折抵點數一事，台北市社會局長姚淑文12日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，目前已經有共識，並且正在研議當中，但還得先計算預算能否支應。