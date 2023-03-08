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台南地檢署攜手台鋼獵鷹職籃隊　首次合辦法治教育訓練

▲「台鋼獵鷹職籃隊」球團為增加球員及球團人員法治觀念，8日上午與台南地檢署舉辦首場法治教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台鋼獵鷹職籃隊」球團為增加球員及球團人員法治觀念，8日上午與台南地檢署舉辦首場法治教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來因運動環境成熟與企業之努力，使職業籃球比賽越來越引起國人關注，但近期有前職籃教練在賭博場所被查獲等事件躍上新聞版面，造成球團、球員個人形象受損，因此「台鋼獵鷹職籃隊」球團為增加球員及球團人員法治觀念，8日上午與台南地檢署舉辦首場法治教育訓練。

這次法治教育由台南地檢署檢察長葉淑文率主任檢察官蔡宗聖及檢察官柯博齡與台鋼獵鷹職籃隊錢韋成總經理、台鋼集團董事張博勝及台鋼獵鷹職籃隊隊職員40餘人共同與會，並由柯博齡檢察官講授職籃可能涉及不法情事之相關法律規定。

▲「台鋼獵鷹職籃隊」球團為增加球員及球團人員法治觀念，8日上午與台南地檢署舉辦首場法治教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會議中檢察長葉淑文表示，台南地檢署跟許多運動球團有很多互動經驗，以前在其他職業運動曾經發生過違法事情，使剛蓬勃發展的運動因此受到打擊，因此，才發現職業運動其實是需要跟司法單位相互合作，而台灣的職業籃球在近幾年的努力下，終於看到活潑的景象，為建立防賭機制或偶發不法情事。
葉淑文說，「台南台鋼獵鷹隊」今年在台南主場比賽，南檢均有指派檢察官到場監賽，若有發現影響球賽公平或其他犯罪情事，檢察官就會積極偵辦，以防止不法份子影響職籃比賽公平性，並保障球員合法權益。

▲「台鋼獵鷹職籃隊」球團為增加球員及球團人員法治觀念，8日上午與台南地檢署舉辦首場法治教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台鋼獵鷹錢韋成總經理表示，身為在台南台鋼獵鷹這支球隊的一份子，一直要求專業、認真負責、守紀律，而守紀律也是台鋼核心工作之一，除了簽賭，也常會在生活中遇到許多與法律有關係的事情，不僅球員，包括所有工作人員，在外之言行舉止，均與公司及聯盟有關係，來參與法治教育，是為了讓大家在比賽過程或平時生活當中，在做出所有決定之前，思考可能發生之狀況，讓台鋼在聯盟會是一支最棒的球隊。

此次為台南地檢署與台鋼獵鷹職籃隊首次合作舉辦法治教育訓練，期盼台灣職籃運動能在各方努力下順利進行，齊心防堵不法情事干擾比賽，以健全職業籃球運動的永續經營。

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