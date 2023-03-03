應變管理資訊系統EMIC2.0新功能上線　南消攜手消防署辦教育訓練

▲應變管理資訊系統（EMIC2.0）新功能規劃於2023年4月底前上線，台南市消防局配合消防署規劃於3日在台南市災害應變中心辦理2梯次教育訓練。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

應變管理資訊系統（EMIC2.0）新功能規劃於2023年4月底前上線，台南市消防局配合消防署規劃於3日在台南市災害應變中心辦理2梯次教育訓練，強化市政府各單位操作系統熟悉度，確保在災害來臨時能夠正確的回傳災情，以利迅速掌握及處理。

為因應越來越嚴峻的災害狀況，內政部消防署每年度都會針對應變管理資訊系統進行功能微調及開發新功能，今年度除功能微調外，額外開發新增LINE帳號機器人回報災情功能，提供第一線防救災人員透過智慧型手機迅速回報災情，並邀集市政府災害防救單位及各區公所參加教育訓練，確保既有功能及新功能之熟悉度，讓災時的災情傳遞更為順暢且廣泛，達到即時防救的成效。

市長黃偉哲表示，應變管理資訊系統為台南市災害期間傳遞、處置、管制災情的重要系統，感謝內政部消防署開發如此便利的系統提供地方政府使用，迅速掌握災情才能迅速處理，打造臺南成為一個安全的城市。

消防局局長李明峯表示，台南市每年除了與內政部消防署一起辦理教育訓練外，也會自行辦理多場次教育訓練，目的就是為了讓這個災害期間十分重要的資訊系統，能百分百發揮效能，保障市民生命財產安全。