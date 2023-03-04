　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

警察也來了！早餐店老闆受傷　公告變「愛的留言板」5萬人狂讚

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲早餐店門口的一張公告，讓5萬人讚爆。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前經過一間早餐店，看到門口有張紙，寫著「老闆受傷，需要休養一陣子」，藉此告訴客人暫時不能營業。不過，告示上似乎還有其他字，看上去密密麻麻的，讓原PO好奇湊近，瞧見字樣後忍不住笑出來，「果然是台灣最美的風景！」

這位網友在「路上觀察學院」貼出照片，只見店家在鐵捲門上貼出公告，「老闆受傷，需要休養一陣子」，沒想到不少顧客看到後，紛紛掏出筆，在上面留言「早日康復」、「還好吧？」「沒事吧？」「老闆加油，我們愛你」、「謹致意祝福」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，似乎還有警員留言「早餐好吃！早日康復」署名「中正二警員」。另外，還有2位客人甚至自備便利貼，寫下「祝早日康復」、「老闆，我們想你的早餐了(>_<)，要早日康復喔！」並貼在在告示旁。這一幕讓原PO笑呼，「果然是台灣最美的風景（早餐店門口，連警察先生也來了）。」

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲客人狂留言祝老闆早日康復。（圖／翻攝自路上觀察學院）

照片吸引超過5.1萬人按讚，網友們也會心一笑，「可見是一位有愛的老闆」、「做人成功」、「老闆人緣真不錯」、「這張要裱框起來掛在店內」、「好可愛！要不要乾脆貼一張全開的壁報紙，讓大家都有地方留言」、「好像回到沒有手機網路的年代，還是真實的紙筆文字感受得到溫暖。」

也有一票歪樓，留言開玩笑，「頭香表示：我只是好玩寫一下，結果變這樣」、「什麼早餐這麼好吃？害我好想吃」、「Facebook的原型，就像這樣」、「再不回來，你的鐵門就要變成留言牆了」、「多少人每日殷切期盼的不是那份早餐，而是那句『帥哥、美女』」、「老闆，這附近就你一家早餐店，快開門啦（誤）！」

ET快訊
2童過街「遭車流逼退」　下秒一畫面帥炸
好市多上架1569元男鞋　北部會員激動：雨天很需要！
捕獲70.6Kg「超巨大龍膽石斑」！　漁民爽翻
2千萬藍寶堅尼衝北宜　自撞山壁毀了
經典賽最狂紀錄！　陳鏞基登大聯盟官網
快訊／大咖男星病逝！　家屬忍痛終止維生系統

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捕獲70.6Kg「超巨野生龍膽石斑」　東石鄉漁民秒賣出爽賺3萬5

桃園龍德宮媽祖今晚8天7夜徒步遶境　交通管制疏導措施一次看

找出台灣人肺癌關鍵！陳玉如「參與癌症登月計畫」奪傑出女科學家獎

翱翔天際！華航釋出百名機師職缺　「合格副機師起薪20萬元起」

好市多「超雷1物」！一票人不敢再買　苦主怒：家人吃了拉肚子

美國總統拜登罹「皮膚癌」！醫揭3大常見癌別　這類轉移風險高

警察也來了！早餐店老闆受傷　公告變「愛的留言板」5萬人狂讚

台大校園徵才開跑！學生「3特質＋1能力」最受企業關心

高中畢旅「日本5天4夜」要噴5萬2更盤！　鄉民打臉：這體驗賺爛了

國道車禍年奪58人命！最大肇因出爐　「開自駕輔助系統仍追撞」

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活　救援隊聽見狗叫挖2hrs救回

遲到1分鐘「拔1根陰毛」　老闆親自動手..陳漢典嚇歪：太羞辱！

興富發建設ESG 從教育、環保、產學合作 落實企業社會責任

捕獲70.6Kg「超巨野生龍膽石斑」　東石鄉漁民秒賣出爽賺3萬5

桃園龍德宮媽祖今晚8天7夜徒步遶境　交通管制疏導措施一次看

找出台灣人肺癌關鍵！陳玉如「參與癌症登月計畫」奪傑出女科學家獎

翱翔天際！華航釋出百名機師職缺　「合格副機師起薪20萬元起」

好市多「超雷1物」！一票人不敢再買　苦主怒：家人吃了拉肚子

美國總統拜登罹「皮膚癌」！醫揭3大常見癌別　這類轉移風險高

警察也來了！早餐店老闆受傷　公告變「愛的留言板」5萬人狂讚

台大校園徵才開跑！學生「3特質＋1能力」最受企業關心

高中畢旅「日本5天4夜」要噴5萬2更盤！　鄉民打臉：這體驗賺爛了

國道車禍年奪58人命！最大肇因出爐　「開自駕輔助系統仍追撞」

暴衝片！追尾前車高速「巴庫」再撞　苦主滿車泡沬傻眼：想重洗？

台股周線連二紅　外資法人選股策略曝：科技股轉強

又見行人地獄！2童過街「遭車流逼退」　騎士擋車護送...網讚帥炸

台泥張安平親赴台大徵才！　盼招募更多電池生力軍

快訊／新北工地意外！工人墜「5米深大水溝」骨折送醫

台中2公墓起火「祖墳燒平墓碑塌了」險波及民宅　車被燒剩骨架

Joeman聯名商品爆滯銷！吳淡如「霸氣全部掃光」　兩人私交關係曝光

捕獲70.6Kg「超巨野生龍膽石斑」　東石鄉漁民秒賣出爽賺3萬5

桃園龍德宮媽祖今晚8天7夜徒步遶境　交通管制疏導措施一次看

日本埼玉連爆5起「貓咪虐殺案」　肢解屍塊亂丟小學、公園

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

生活熱門新聞

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

妹子自爆「小時候看維基自慰」　網驚呆

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

慢速看「蔥多餅搓鈔片」　他2關鍵逆風問1句

快訊／Google台灣傳裁員　官方證實

即／氣象局發布低溫特報！3縣市探10℃↓

高中畢旅「日本5天4夜」要噴5萬更盤！鄉民打臉

今晨「極低溫」9.6℃　晚起迅速翻轉「未來一周」天氣曝

不是保全！月領35K「每天只做1小時」　這點卻讓眾人搖頭

台中人超嗨！9.5萬坪台灣最大購物城拼年底動工

即／宜蘭縣近海規模4.8地震　北台灣搖晃

更多熱門

相關新聞

有人掉錢？銀行騎樓「小心台階」神招曝

有人掉錢？銀行騎樓「小心台階」神招曝

走路如果不專心或沒注意，被高低差絆了一下還是小事，若因此慘摔就得不償失了。就有銀行想出妙招，在台階上貼出「4張紙」，提醒路人小心落差。這4張紙讓路過的網友不禁拍下照片，分享到「路上觀察學院」，引發萬人笑讚，「這家銀行滿足多少人想被錢絆倒的心願。」

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

祈福卡「注音寫錯」秒變流行語　逾萬人笑翻

祈福卡「注音寫錯」秒變流行語　逾萬人笑翻

男友掰咖進羊肉爐店「老闆一看勸少吃」　半夜送急診

男友掰咖進羊肉爐店「老闆一看勸少吃」　半夜送急診

台東衛生局將辦7場次「營業衛生人員講習」

台東衛生局將辦7場次「營業衛生人員講習」

關鍵字：

早餐店鐵捲門老闆公告休養營業路上觀察學院

讀者迴響

熱門新聞

鄭仲茵控陳冠霖「懷孕5月被要求滿足他」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

鄭仲茵大反擊！公開陳冠霖21年前「親筆悔過書」：慣性暴力者

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

獨／陳冠霖妻心疼力挺「先生在我身邊是天使」

鄭仲茵爆「陳冠霖KTV偷約的女演員」身份曝光！

影／明星賽翻譯「亂翻魔獸整段話」被抓包

25歲男星劉峰突逝世！業界人士爆「健身10分鐘心肌梗塞」

Joeman公開「聯名商品內部數據」！提3大改進方向：我虛心接受

酒店妹遭瘋狂酒客砍死　驗屍結果曝

陳冠霖爆「怒打懷孕8月鄭仲茵」！她崩潰想輕生

鄭仲茵吐女兒「滿月後沒見過爸爸」　陳冠霖怒揭20年前離婚真相！

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

蔡天鳳「只有頭顱雙腿」家屬認屍！好友揭殮房狀態

更多

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面