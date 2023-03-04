警察也來了！早餐店老闆受傷　公告變「愛的留言板」5萬人狂讚

▲早餐店門口的一張公告，讓5萬人讚爆。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前經過一間早餐店，看到門口有張紙，寫著「老闆受傷，需要休養一陣子」，藉此告訴客人暫時不能營業。不過，告示上似乎還有其他字，看上去密密麻麻的，讓原PO好奇湊近，瞧見字樣後忍不住笑出來，「果然是台灣最美的風景！」

這位網友在「路上觀察學院」貼出照片，只見店家在鐵捲門上貼出公告，「老闆受傷，需要休養一陣子」，沒想到不少顧客看到後，紛紛掏出筆，在上面留言「早日康復」、「還好吧？」「沒事吧？」「老闆加油，我們愛你」、「謹致意祝福」。

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其中，似乎還有警員留言「早餐好吃！早日康復」署名「中正二警員」。另外，還有2位客人甚至自備便利貼，寫下「祝早日康復」、「老闆，我們想你的早餐了(>_<)，要早日康復喔！」並貼在在告示旁。這一幕讓原PO笑呼，「果然是台灣最美的風景（早餐店門口，連警察先生也來了）。」

▲客人狂留言祝老闆早日康復。（圖／翻攝自路上觀察學院）

照片吸引超過5.1萬人按讚，網友們也會心一笑，「可見是一位有愛的老闆」、「做人成功」、「老闆人緣真不錯」、「這張要裱框起來掛在店內」、「好可愛！要不要乾脆貼一張全開的壁報紙，讓大家都有地方留言」、「好像回到沒有手機網路的年代，還是真實的紙筆文字感受得到溫暖。」

也有一票歪樓，留言開玩笑，「頭香表示：我只是好玩寫一下，結果變這樣」、「什麼早餐這麼好吃？害我好想吃」、「Facebook的原型，就像這樣」、「再不回來，你的鐵門就要變成留言牆了」、「多少人每日殷切期盼的不是那份早餐，而是那句『帥哥、美女』」、「老闆，這附近就你一家早餐店，快開門啦（誤）！」