馮世寬：剿匪犧牲多少黃埔官兵　留在大陸都是赴匪、投降份子

記者呂晏慈／台北報導

多個退伍軍官社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99周年活動，退輔會主委馮世寬13日罕見親自舉行記者會，感性地向退伍袍澤喊話說，想想看，當年剿匪犧牲了多少官兵，他們都源自於黃埔軍校，且黃埔軍校、中華民國通通在台灣，「我們是正統」，那些留在大陸的第二代、第三代，大概都是赴匪、投降的份子，忠貞的都到台灣來了，因此不應該參加該活動。

▲退輔會主委馮世寬今天上午親自召開記者會。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

陸軍官校校友總會總長羅際琴上周證實，近期多個退伍軍方社團號召黃埔校友赴中參加「黃埔建軍99周年活動」，而校友總會則提出「嚴正聲告」，若參加勿陷統戰陰謀；退輔會則於今日大動作舉行記者會，說明報載500位退役軍官組團赴中參加黃埔99周年紀念大會。

馮世寬會中發表談話表示，他雖然身為退輔會主委，但沒有任何黨派、任何人要求自己開記者會，是因為昨天看到許多資料，退撫協會有很多團體希望組團赴陸參加紀念會，因此舉行記者會。他嘆息說，自己內心第一個想到的是：「我們假若去了以後，參加他們的活動，台灣上空、海面，中共的機艦都沒有減少活動，請問我們情何以堪？」

馮世寬表示，最近有很多朋友從南部上來拜訪自己，因為他在民國82至83年期間，在台南基地擔任聯隊長，與當地老百姓有許多互動，當年他協調晚上9點半以後軍機不要再起飛，讓老百姓晚上能夠好好休息，不過，近期南部朋友卻說，很多飛機直至凌晨12、1點仍在起飛，但沒有任何不良反應，希望藉此代表大家表達對軍方的支持。

馮世寬也主動談及，上周他因不滿日本媒體報導退役軍官赴陸賣情報而爆粗口一事，他說，他無意間講了非常重的話，希望這件事情能夠表達所有退役同仁的不滿及憤慨，且許多人都說支持自己，相信日本媒體的報導不會是真的；也有人談及全民國防，認為平時要防滲透，戰時要支持國軍作戰。

馮世寬說，海內外的退伍軍人都是由退輔會發放薪俸、加給等等，同仁們為了答覆退撫袍澤詢問，經常忙到深夜，「但是我要特別聲明的是，我們沒有管轄他們的權利，包括他們的旅遊、他們的去處等等，我們卻有協助他們解決困難的義務跟責任」，從日本媒體的報導造成重大傷害後，出了很多狀況，他認為都是被設定好的，更造成社會與退伍軍人間的不平、不滿，甚至發生誤解。

馮世寬說，他勸所有退伍協會能夠共體時艱，今年6月多應該是慶祝黃埔建軍校慶的時候，這中間還會發生什麼事情他不知道，但在這個時刻，「所有退伍軍人都應該愛我們的國家，支持我們明年擴大舉辦的黃埔建軍100周年慶祝」，呼籲所有退伍袍澤，要去大陸參加紀念會的「今年要慎重，而且最好是減免」。

馮世寬也感性地向退伍袍澤喊話說，假若用團體的名義去實在不妥，想想看，抗日戰爭時代的剿匪犧牲了多少官兵、幹部，他們都源自於黃埔軍校，他真的想要呼籲，明年踴躍參加黃埔建軍100周年，黃埔軍校、中華民國通通在台灣，「我們是正統」，那些留在大陸的可能是第二代、第三代，但大概都是赴匪、投降的份子，忠貞的都到台灣來了，因此更不應該在這時候以團體名義參加該活動。