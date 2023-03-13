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快訊／退役軍官揪團赴陸「黃埔校慶」　馮世寬：我們情何以堪？

記者呂晏慈／台北報導

多個退伍軍官社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99周年活動，退輔會主委馮世寬13日舉行記者會向退伍袍澤喊話說，「假若去了以後，參加他們（陸方）的活動，台灣上空、海面，中共的機艦都沒有減少活動，請問我們情何以堪？」退輔會副主委李文忠也說，黃埔以保衛中華民國及反共為任務，正統一直是在中華民國，呼籲少數黃埔先進勿因貪圖蠅頭小利，落入中共統戰圈套。

▲▼馮世寬召開記者會回應500位退役軍官組團赴中參加黃埔九十九週年紀念大會。（圖／記者周宸亘攝）

▲退輔會主委馮世寬今天上午舉行記者會。（圖／記者周宸亘攝）

陸軍官校校友總會總長羅際琴上周證實，近期多個退伍軍方社團號召黃埔校友赴中參加「黃埔建軍99周年活動」，而校友總會則提出「嚴正聲告」，若參加勿陷統戰陰謀；退輔會則於今日大動作舉行記者會，說明報載500位退役軍官組團赴中參加黃埔99周年紀念大會。

馮世寬今天會中感慨地向退伍軍官喊話說，前陣子日本媒體誤導報導，造成重大的傷害，恐是計劃性的作為，希望退伍袍澤「共體時艱」，所有退伍軍人都應該愛自己的國家，支持退輔會明年將擴大舉辦的100周年慶祝活動。

馮世寬直言，想想看，當年剿匪犧牲了多少官兵，他們都源自於黃埔軍校，且黃埔軍校、中華民國通通在台灣，「我們是正統」，那些留在大陸的第二代、第三代，大概都是赴匪、投降的份子，忠貞的都到台灣來了，因此不應該參加那樣的活動。

李文忠會中發表聲明表示，退輔會對兩岸退伍軍人社團交流及榮民赴陸旅遊、工作，一向持正面態度；然而，此次陸方以黃埔校友會名義邀請黃埔先進赴陸参加黃埔99周年紀念大會，退輔會深表不妥。

李文忠指出，黄埔建校以來，一直是以保衛中華民國及反共為歷史任務；其次，黃埔軍校於政府播遷來台後，在高雄鳳山復校，黃埔的正統一直是在中華民國。

李文忠直指，「黃埔先進赴陸参加陸方舉辦的紀念大會，實有違黃埔的傳統和精神」，誠摯呼籲少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套，自失立場，造成國人對國軍及榮民的誤解和不諒解。

李文忠補充說明，退輔會對發起者的身分、動機及目的深感不解，除公開呼籲外，亦將循管道勸阻退伍軍人社團勿參與這類活動，導致親痛仇快的結果，退輔會也籲請國安單位追查其背後的脈絡，及是否有不當違法情事。

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