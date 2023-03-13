民進黨團：退役軍官赴陸參加「黃埔校慶」　恐成統戰棋子

▲民進黨立委劉世芳接受媒體訪問。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

多個退伍軍官社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99周年活動，民進黨立委劉世芳13日強調，身為中華民國退役將領，千萬不要被當成中國統戰的棋子，特別呼籲，領退俸的黃埔校友要知道分寸之所在，亦呼籲退輔會一定要查清楚、說明白並對外澄清。

陸軍官校校友總會總長羅際琴上周證實，近期多個退伍軍方社團號召黃埔校友赴中參加「黃埔建軍99周年活動」，而校友總會則提出「嚴正聲告」，若參加勿陷統戰陰謀；退輔會則於今日大動作舉行記者會，說明報載500位退役軍官組團赴中參加黃埔99周年紀念大會。

劉世芳今天上午在民進黨立法院黨團輿情回應記者會表示，這次組團的主辦單位是大陸的校友會，邀請「落地接待」指的是除了自己出機票錢外，其他都是由中國大陸的單位來招待，因此引起外界質疑。

劉世芳懷疑，這個訊息到底是真的還是假的？這兩天真正在台灣的陸軍官校校友總會已說明，該活動並非其所舉辦，也就是說，在網路發起號召這個活動是「統戰」，民進黨團特別呼籲，領退俸的黃埔校友要知道分寸之所在，第一，他們是中華民國的國民，第二，若到中國大陸去接受不明單位接待，可能是統戰部或民間團體，按照現行規定觀光旅遊是有法律可以規範的，但若是參加該活動恐落入真正的統戰陰謀。

劉世芳強調，身為中華民國退役將領，千萬不要被當成中國統戰的棋子，因為中國會把任何一張相片公布到中國的媒體上，最終傳到台灣這邊來，這樣就真正變成統戰的棋子，呼籲退輔會、校友會的人不要隨便參加該活動，否則對於台灣軍心其實是會有一些動搖，若是與境外敵對勢力扣連，將使台灣內部認為，他們真的變成了統戰的棋子。