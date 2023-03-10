退役軍官擬赴中參加黃埔校慶　鄭運鵬：如何證明不是出賣中華民國？

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者呂晏慈攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對有多個退伍軍方社團號召黃埔校友赴中參加「黃埔建軍九九週年活動」，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬10日表示，如果連所謂「黃埔精神」都可以被中共洗掉，這些赴中退將怎麼證明他們不是出賣中華民國？

陸軍官校校友總會總長羅際琴今日透露，近期有多個退伍軍方社團號召黃埔校友赴中參加「黃埔建軍九九週年活動」，而校友總會則提出「嚴正聲告」，若參加勿陷統戰陰謀。

退輔會主委馮世寬下午受訪時驚訝說，「不會吧！他應該邀請我才對」，更直言他對這件事情不了解，「中共怎麼去辦黃埔校友會？在心中效忠總統抗戰剿匪的戰死，現在留在大陸的黃埔人應該都是投降的。」

鄭運鵬今日質疑，若連所謂「黃埔精神」都可以被中共洗掉，這些赴中退將怎麼證明他們不是出賣中華民國？到目前為止，這些退伍軍方社團可能會說「這是反台獨」，但不管哪一派的台獨主張都是言論自由之一，這是中華民國的一部分，不是中國大陸的一部分，而各種統派也享有一樣的權利。

鄭運鵬強調，中國大陸和中華民國不管從內戰論還是兩國論來看，雙方都是互不隸屬，中國大陸也沒有治理過台灣。因此，若這些人稱因為台灣有台獨，才赴中參加「黃埔建軍九九週年活動」，還是屬投共言論。至於馮世寬說「留在大陸的黃埔人應該都是投降的」，他則認為這說法「剛剛好而已」。