國軍軍紀問題層出不窮　她諷蔡英文又「神隱」：一心只想過境美國

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／記者徐斌慎攝）

記者江采蓁／綜合報導

國軍近期軍紀問題層出不窮，國民黨台北市議員李彥秀13日就在臉書上大批「神隱少女再現？全民協尋三軍統帥總統蔡英文」，指出近期國軍發生的問題，「我們看到退輔會主委馮世寬出來罵髒話，我們看到民進黨立委王定宇出來喊話要對岸放人，我們更看到一心只想過境美國的蔡英文。」

李彥秀指出，最近半個月，國軍軍紀與眾矚問題層出不窮。她舉例，從總統身邊副侍衛長，疑因違規使用公務車、經費私用遭拔官；前方馬祖西莒島士兵20天吃不到肉，在沙灘寫字求援；日媒《日本經濟新聞》汙衊台灣國軍有高達九成退役軍人當共諜；二膽島阿兵哥穿救生衣游泳到對岸，至今原因不明；一直到上週傳出，海軍陸戰隊新訓營失槍，營長自製模型槍魚目混珠，接任者發現問題繼續包庇欺上瞞下。

李彥秀表示，每一個個案，都嚴重打擊國軍士氣，影響國人對國防安全的觀感，作為三軍統帥的蔡英文，更應該負起最後的責任。她批評，不論媒體與在野黨如何呼籲，多次宣稱「要捍衛國軍尊嚴」、「要當國軍堅實後盾」的蔡英文總統又神隱了，沒有公開講話鼓舞民心，也沒有視察部隊激勵士氣，似乎如此重大的國防問題，完全跟三軍統帥無關，完全跟蔡英文無關。

李彥秀再大酸，「我們看到退輔會主委馮世寬出來罵髒話，我們看到綠委王定宇出來喊話要對岸放人，我們更看到一心只想過境美國的蔡英文」，她痛批蔡英文是「有功衝第一、有利作先鋒、有過找卸責、有責搞神隱」，她更質疑，這樣的中華民國總統，這樣的三軍統帥，如何讓民眾相信「與人民站在一起捍衛主權」？如何讓全世界相信「面對攻擊能堅定意志堅守到底」？