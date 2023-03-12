二膽兵失聯案陸迄今未發表聲明　專家：中共正評估如何跟台北博弈

▲金門二膽守備隊陳姓上兵失聯，傳出已被中國大陸海警救起，但對方迄今未發表正式聲明。（圖／記者林名揚翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵失聯案，10日有消息傳出該兵已被中國大陸海警救起，但中國大陸官方迄今未發布正式聲明。對此，台海安全研析中心主任梅12日在臉書上表示，中共尚未承認救起了這名臺兵，定是另有盤算，評估著如何才能最有效利用這個天上掉下來的小餡餅 （暨或燙手山芋） 來跟台北博弈。

針對這起陳姓上兵失聯案，梅復興表示，比較耐人尋味的是，這個士兵落跑已經快滿三天了，而被大陸海警撈起來也都至少整整兩天了，但中共迄今卻什麼正式聲明也還沒發表，他分析，這意味著中共還在審訊該員了解狀況，評估著如何才能最有效利用這個天上掉下來的小餡餅 （暨或燙手山芋） 來跟台北博弈。他指出，依照以往經驗，中共正常的反應一定會立即大肆宣揚該員起義歸來，證明台灣當局倒行逆施，導致民心唾棄台獨和美帝霸權云云，但這次卻暫時按兵不動，甚至尚未承認救起了這名台兵，定是另有盤算。

梅復興認為，重要因素是因為北京目前內憂外患，不僅國際關係重度受挫，兩岸關係也被自己操弄到了近乎難以轉圜的地步，急需某種緩和與突破。他透露，蔡政府顯然也看準了這點，日前適時的伸出橄欖枝，例如台北建議美國會議長暫時不要訪台，改以蔡總統過境美國、同意恢復兩岸多處航點等，而這個二膽島跑兵事件正好提供了一個及時的潛在突破口，讓雙方可以（也必須）進行洽商。

梅復興指出，習政權顯然正在考慮如何權衡統戰宣傳打擊台北的需要 vs. 把握兩岸恢復交流，甚至重啟某種程度對話的契機，他分析，事實上，如果兩岸目前都已經在秘密進行接觸討論此事該當如何處理，我們一點都不應該感到意外。他最後表示，「至於這個欠債落跑小兵會給風雲驟緊的台海帶來的是福是禍，就且看未來幾天的後續發展吧。」