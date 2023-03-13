「87％民眾批年輕人薪資低」　藍黨團轟蔡政府只會「七缺八漲」

▲國民黨團召開「溫暖堅韌內閣？～民進黨不解決低薪問題！國民黨處理！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨團今早（13日）召開記者會，檢討台灣通貨膨脹和低薪問題，並提出實質修法方案，解決物價飆漲所帶來的社會結構失調，國民黨團總召曾銘宗、書記長謝衣、立委費鴻泰、賴士葆出席。賴士葆表示，87%民眾對政府抑制物價的表現感到不滿，「套用蔡英文在野時期最愛講的一句話，數字是冰冷的，但人民的感受是真的！」費鴻泰也說，有87%民眾認為台灣年輕人薪水太低、未來沒希望了！

賴士葆指出，這20年來，台灣的實質薪資幾乎沒有調漲，但物價卻一直在漲，根據民間數據中心去年12月底所做的調查結果顯示，99%的台灣百姓認為物價上漲有感，87%民眾對政府抑制物價的表現感到不滿，「七缺八漲」的政府，就是現在蔡政府最好的寫照，民進黨不處理、不會處理的低薪問題，國民黨團在這裡提出方案。

賴指出，台灣擁有190多萬家中小企業，佔全體企業98%以上，國民黨團提出「中小企業發展條例」第36-2條的修法，鼓勵對員工加薪從130%提高至200%，而24歲以下的勞工更提高至220%，讓這些中小企業員工能有多一些加薪幅度，來對抗通貨膨脹。

費鴻泰表示，去年九合一選舉前，自己幫台北市長蔣萬安去市場掃街拜票，當時的豬肉一台斤200元，現在一台斤卻已經260元了，「豬肉、蛋跟蔬菜是大家每天都要吃的，這就是物價飆漲的市場真實情況。」費指出，根據媒體做的民調，有87%民眾認為台灣年輕人薪水太低、未來沒有希望，認為自己薪資低於平均的人有46%，僅有10%民眾敢說自己是高薪族群。

費鴻泰接著說，國民黨團要提出「證券交易法」第14條修法內容，應揭露公司的薪資報酬政策、全體員工平均薪資及調整情形、董監事的個別酬勞等，也建議公布薪資中位數，才能真實呈現企業內的薪資結構。費強調，上市櫃公司年度盈餘，也應該提撥一部分比例做為員工的加薪，原先是0.2%，建議提高10倍，將盈餘的2%作為員工加薪。

「2017年12月29日，蔡英文對全體國民說，2018年就要終結青年低薪，但現在已經2023年了，目前低薪問題卻尚未解決。」謝衣鳯表示，根據行政院主計處公布的數據，2003年受雇者每月主要工作經常性收入是39222元，2022年時僅增加至41357元，增加的這些薪資可能連茶葉蛋都吃不起。

謝衣鳯指出，「公司法」能對所有台灣企業造成影響力，國民黨團要新增第235-1條第2項的修正提案，「前章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞，不得低於同業平均加薪比率。」謝衣鳯強調，蔡英文上任8年薪資依舊停滯、物價上漲，企業的經濟成果也沒有跟所有員工分享，才會造成台灣低薪問題。

最後，曾銘宗代表國民黨提出3點要求。一、蔡英文於106年12月28日表示，將於107年解決低薪問題，不改善的話對不起年輕人，但目前低薪情況越來越嚴重，蔡政府要不要向年輕人道歉？二、既然蔡政府對改善低薪問題消極不作為，國民黨團主動提出公司法、證交法、中小企業發展條例等三項修法草案，呼籲民進黨委員一起來支持，儘速改善國內低薪情況。三、呼籲蔡政府積極面對低薪問題，拿出具體方案，改善低薪讓經濟發展全民共享。