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存不到錢？「5個窮習慣」每個月吃土　網爆共鳴：免運買到發瘋

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲每個月都當月光族？可能是5個日常習慣害的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在萬物皆漲唯獨薪水不漲的時代下，總是因存不到錢而哀號嗎？其實是「錯誤理財習慣」導致你淪為月光族！《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「存錢」話題的網路聲量表現，盤點網友熱議的5大壞習慣害你好窮，其中看似優惠的「買一送一」，竟讓人不小心落入陷阱。

存不到錢？網友點名慘變月光族「5大壞習慣」：

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第5名：喜歡逛購物網站

隨著網路科技的進步，線上購物超便利，腦波弱的網友要是把「瀏覽購物網站」當成嗜好，有很大機會會構成衝動消費。有網友困擾地說「要克制自己網購真的很難」，即使把APP刪掉，還是會忍不住重新載回來，許多網友爆共鳴，「我購物車也都加好加滿，尤其是免運的時候買到發瘋」；另有網友則提出「可以去閱讀極簡生活或斷捨離的相關文章」、「先丟購物車過幾天再去看，依然心動再買」等建議供大家參考。

第4名：拿到錢就想花掉

錢放口袋裡就像會咬人般，不花掉不爽快嗎？不少網友都有過「薪資到手要好好犒賞自己」、「剛拿到年終手真的很癢」的念頭，要是不加以克制，很容易變成「月底吃土族」；另外，也有網友表示「心情好就想花錢慶祝」、「難過就要逛街買東西」，或每個節日都希望有浪漫大餐等，這種過度注重儀式感的生活方式，也會讓錢在無形中悄悄溜走。

▲計算，理財，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲沒有記帳習慣，無法得知自己都把錢花在哪裡。（示意圖／pixabay）

第3名：沒有記帳習慣

養成「記帳」習慣是儲蓄理財的基本功，除了可記錄金錢流向，知道自己錢都花在哪裡外，更能從中檢視每項消費的必要性，以調整開銷比例、減少額外支出。就有不少網友曾透過記帳APP發現「買過很多沒用的東西，下個月就不會亂花錢」，而當看到改變消費模式後，存款結餘不斷增加，心中就充滿成就感。

第2名：容易被特價優惠吸引

常看到「買一送一」和「滿額送」這類優惠活動，就忍不住想把商品放入購物車，可能就落入商家的打折陷阱。有網友在討論區上分享「促銷活動的目的就是要讓你花比原本預算更多的錢」；同時也分析像是「買一送一」這種看似穩賺不賠的優惠，其實也有很多細節值得注意，例如購買前應理性思考「自己是否真的適合該項商品」，或設想「店家可曾事先提高原價才做促銷」等，以免造成不必要的浪費。

第1名：缺乏財務規劃

觀察近3個月網友針對存錢的相關話題討論，可發現有「財務規劃」的人通常會先把部分收入拿來投資儲蓄、繳納帳單保費，剩下的錢才可彈性支配使用；反觀月光族則會優先滿足日常用餐、娛樂的花費，到帳單催繳時才發現手頭現金所剩無幾，更別說還有餘裕存款。

有網友提到「光想著要省錢是沒辦法存錢的」，而是要制定明確的「儲蓄目標」，並且將薪水預先做好規劃，才能妥善利用每一分錢。

《Social Lab社群實驗室》提醒，節流是儲蓄成功的關鍵因子，若常常覺得月底拮据，或再怎麼努力都存不到錢，不妨檢視自己的情況是否符合上述，也可參考網友的說法進行調整，做好財務規劃、養成記帳習慣，並調整開銷比例，把錢花在刀口上，省下不必要的支出，往人生第一桶金邁進。

▼網友點名5個存錢壞習慣害你窮。（圖／公關提供）

▲存不到錢？網點名「5個小習慣」害越來越窮　買一送一根本陷阱。（圖／公關提供）

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