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想投資一定要問他們意見！4星座眼光獨到、精準獲利「土象全上榜」網呼不意外

▲▼ 星座,土象,投資,股票,基金,被動收入,理財,朋友,同事。（圖／unsplash）

▲想要投資理財不妨跟著4星座朋友，求他們讓你「一起上車」。（圖／unsplash，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

不想慢慢賺月薪，許多人都有一套自己的投資理財方式，以賺取令人羨慕的被動收入，但對於有些人來說，基本的股票基金該怎麼選、怎麼買，往往不得要領。與其加入陌生社團跟著不知名老師報的明牌，不如跟著身邊眼光獨到的朋友，讓他們「載你一程」！星座好朋友分享，如果有以下4星座的朋友，絕對要緊跟他們的投資腳步。尤其務實的土象星座在這次全員入榜，他們穩紮穩打加上偏保守的性格，是12星座中最容易默默存了數桶金的代表，讓熟悉他們的朋友直呼「一點都不意外」！

金牛座
金牛座給大眾的刻板印象不外乎就是「摳門」，但其實他們除了會省小錢，投資眼光也很精準，即使他們是屬於保守型投資客，看準的投資標的也不見得都會在短期就有收穫，但他們懂得做長遠且妥善的規劃，能拿捏好有得賺但不貪心的尺度，因此跟著務實的他們走，幾乎都能得到小而安心的回報。

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雙子座
天生有著聰明頭腦的雙子座，在投資方面是以善於分析見長，風象代表的他們雖然面對投資，也有不想隨波逐流的怪僻，但相當難得的是，他們都能夠細膩且精闢地觀察市場走向，走出一條別人不見得會發現的路，以自己獨到的眼光精準投資，因此往往也會得到意想不到的驚人收入。若身邊有信得過的雙子朋友，偶爾不妨也能向他們討教一番，參考他們的投資選擇。

▲▼ 星座,土象,投資,股票,基金,被動收入,理財,朋友,同事。（圖／unsplash）

處女座
天生喜歡糾結於細節的處女座，雖然在相處上經常因為這點，而讓身邊的家人、另一半特別受不了，但放在投資上，此番態度卻成為他們的優勢。他們善於在細節上看出要跟進或是趕緊退場的端倪，因此大部分的處女座雖然沒有辦法像投資專家一樣侃侃而談，但總也能輕鬆地靠著投資，維持衣食無憂的理想生活。但有趣的是，處女座的投資方式可能也比較適合愛糾結的他們，想跟上他們的投資腳步，可能得要是關係相當緊密的親友，才適合「一起上車」。

▲▼ 星座,土象,投資,股票,基金,被動收入,理財,朋友,同事。（圖／unsplash）

魔羯座
給人冷漠無情印象的魔羯，在面對投資時就是以這樣的冷靜態度，為自己創造相當大的優勢！最大原因就在於，投資市場隨時都有波動，如果既不擅於分析、觀察市場，情緒又容易被影響，往往就會在一出一進間抓不到好時機，反而賠上本金。但摩羯座就是可以憑著足夠的冷靜，以及後天習得的投資資訊，在對的時間點精準出手或收手，可說是相當標準的投資達人。

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