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明仁會辣妹+超跑迎賓惹惱警　竹聯幫「竹堂」今晚春酒取消

▲針對近日黑幫接連舉辦春酒、備有辣妹超跑造勢警政署決定8日晚間進行掃黑專案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲針對近日黑幫接連舉辦春酒、且有辣妹超跑造勢，警政署決定進行掃黑專案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

 記者張君豪／台北報導

由於竹聯幫明仁會日前在北市中山區某五星級飯店高調包場舉辦幫派春酒，並動員上百辣妹迎賓、超跑造勢，引發社會譁然，警政署及台北市警局為安撫社會批評聲浪，近日發動多起掃黑行動，同時透過管道強力制約各大幫派山頭，切莫在此敏感時機「冒出頭」。其中北市警連日掃黑產生成效，包含竹聯幫「至堂」原定10日、「竹堂」原定12日在中山區舉辦的春酒訂位全部取消。

▲竹聯幫竹堂近年低調，本訂12日晚間要舉辦春酒卻因明仁會高調造勢被迫取消。（圖／記者張君豪翻攝）

竹聯幫竹堂近年低調，本訂12日晚間要舉辦春酒卻因明仁會高調造勢被迫取消。

警方表示：竹聯幫「至堂」副堂主張國偉原本廣發武林帖，原訂10日晚間在中山區「鉅星匯」餐廳要席開40桌號，召同幫會及友幫人士喝春酒，「竹堂」則是由堂主綽號阿強的葉麒常，以「竹竹企業」名義要在12日假南京東路的聚馥園餐廳擴大舉辦「竹堂」春酒晚宴。

▲竹聯幫竹堂近年低調，本訂12日晚間要舉辦春酒卻因明仁會高調造勢被迫取消。（圖／記者張君豪翻攝）

警方透過第三方力量進行約制時，還一度遭到上述兩堂口人士抱怨，知情者透露，兩個堂口近年甚少在江湖上活動，也幾乎無參與社會暴力犯罪事件，加上竹堂是昔日竹聯幫創幫幫主陳啟禮直屬堂口，竹堂主事者及成員幾乎都是高齡資深幫派成員，幾乎都以漂白經商，或退出江湖不問世事，因此警方列管治平組合資料中，竹堂和至堂文字登載的資料甚少，訂桌幫眾抱怨，「老朋友見面吃個飯也不成！」

但台北市刑大11日接獲竹堂將大規模舉辦春酒，加上竹聯幫包含明仁會連續3個所屬堂口都在中山區辦春酒，難免讓轄區警方有微詞，台北市警局立刻通報中山警分局，共同透過管道要求對方取消或延期舉辦春酒，以免引發社會輿論批評。

全台警方連日掃黑取得初步成效，上述堂口證實警方嚴峻態度後，為免辦春酒擦槍走火，引發更大負面效應，甚至影響到同公司依附維生的特種行業再遭警方嚴查，兩堂口先後取消春酒訂席。

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