　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑幫7天3場「高調春酒」170名旗袍妹吸睛　道上兄弟：免費宣傳

▲▼明仁會7日晚上辦餐敘，在萬豪酒店席開78桌，找來170名旗袍辣妹迎賓。（圖／讀者提供）

▲明仁會7日晚上辦餐敘，在萬豪酒店席開78桌，找來170名旗袍辣妹迎賓。（圖／讀者提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會、太陽聯盟接連在北市大直萬豪酒店舉辦春酒，其中旭仁會還請來170名旗袍辣妹列隊迎賓，除了引起社會討論之外，警方也大動作管制。對此，有道上兄弟表示，近日的曝光就是明仁會所想要的免費廣告，也想藉此壯大聲勢。

警方指出，竹聯幫旭仁會、明仁會分別在中山區萬豪酒店舉辦春酒，找來170名迎賓辣妹，穿上火辣旗袍，原本要與門口千萬超跑一起迎接參與來賓，但中山分局立刻要求將辣妹移至室內會場口，後來明仁會妥協，將170名辣妹撤離萬豪酒店門口。

▲▼太陽盟萬華富陽會，在中正區花園大酒店舉辦春酒，原本25桌但卻暴桌到40桌。（圖／民眾提供）

▲黑幫7天內在北市辦3場春酒，幾乎都有安排辣妹接待迎賓，高調作風引警界高層關注。（圖／民眾提供）

據《中時新聞網》報導，有道上兄弟私下透露，吃飯沒犯法，警方也不能拿黑道弟兄怎麼樣，且現場也沒有標示是竹聯幫聚會，一般民眾也不清楚他們是黑道。然而，近日警方大動作加上媒體報導，反而讓明仁會不斷曝光，達到展現實力的目的。

此外，有員警感嘆，國內沒有像日本制定《暴力團對策法》，可透過法律強制打擊幫派份子，且無不法行為時能否限制其行為也有疑慮，到場蒐證只是給黑道壓力而已。

針對黑幫7天3場高調春酒一事，警政署長黃明昭8日向各地警局下令，鎖定竹聯幫明仁會、旭仁會在基隆、雙北市、桃園、宜蘭等經營的酒店等特種營業場所進行擴大臨檢，同時指示刑事局結合台北市警局成立專案，全力偵蒐造勢黑幫不法事證，掌握該幫派犯罪事證，向上溯源向下刨根，反制黑幫囂張氣焰。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
她懷孕36周「沒啪啪睡不著」　尪崩潰累垮！醫曝原因
大谷翔平二刀流投4局無失分、雙安2打點　日本8比1擊敗中國
樹林工地挖出「漆黑巨大古木」價值恐破億　工地主任回應了
快訊／兩岸恢復10直航點　總統府回應了
「4生肖桃花狂炸」這2個月會脫單！第1名超夯一堆人告白
中國游擊未來之星　他從大谷翔平手中敲安！曾奪全壘打王
陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新莊宮廟倉庫火警！鐵皮屋「裝滿炮竹」竄濃煙　消防灌救中

黑幫7天3場「高調春酒」170名旗袍妹吸睛　道上兄弟：免費宣傳

金門二膽島26歲兵失蹤！只帶走寢室2東西　金防部怒駁「逃兵」

快訊／墾丁龍磐公園草地大火　烈焰「下午燒到入夜」濃煙沖天

快訊／礁溪老爺酒店起火！　旅客緊急疏散、警消灌救中

空拍畫面曝！「4樓高」木材堆置場恐怖大火　狂燒30hrs滅不了

二膽島失聯士兵手機訊號出現了　軍方曝「游泳到大陸」可能性

明仁會高調辦春酒「分局長震怒」　他怒嗆一句話：小弟秒道歉

風電基座無名屍可能身分曝！疑2天前彰化外海小艇翻覆落海者

百家樂賭場藏商辦大樓　警逮45人查月賭資300萬...長腿員工吸睛

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

快訊／新莊宮廟倉庫火警！鐵皮屋「裝滿炮竹」竄濃煙　消防灌救中

黑幫7天3場「高調春酒」170名旗袍妹吸睛　道上兄弟：免費宣傳

金門二膽島26歲兵失蹤！只帶走寢室2東西　金防部怒駁「逃兵」

快訊／墾丁龍磐公園草地大火　烈焰「下午燒到入夜」濃煙沖天

快訊／礁溪老爺酒店起火！　旅客緊急疏散、警消灌救中

空拍畫面曝！「4樓高」木材堆置場恐怖大火　狂燒30hrs滅不了

二膽島失聯士兵手機訊號出現了　軍方曝「游泳到大陸」可能性

明仁會高調辦春酒「分局長震怒」　他怒嗆一句話：小弟秒道歉

風電基座無名屍可能身分曝！疑2天前彰化外海小艇翻覆落海者

百家樂賭場藏商辦大樓　警逮45人查月賭資300萬...長腿員工吸睛

精製糖是慢性毒藥！不只手搖飲　營養師曝「2大陷阱飲品」：別傻喝了

親子之間如何和3C和平共處？　專家：與孩子建立同盟關係

不自覺透露愛的訊息　12星座男暗戀行為大公開

東森新媒體打造線上線下創新服務　王令麟霸氣喊：2027廣告年營收衝50億

批賴清德「落跑始祖」　民眾黨：還記得辜負選民期待多少次？

金管會打詐！　Google、臉書同意：接獲舉報啟動下架

大谷翔平二刀流投4局無失分、雙安2打點　日本8比1擊敗中國

樹林工地傳挖出破億元「漆黑巨大古木」　工地主任回應了

快訊／兩岸恢復10直航點　總統府回應了

瘋狂粉絲連2天打電話到家！　米可白罕動怒「公開警告」：有事嗎

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

社會熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／疑不堪照顧病兒37年　母「鐵鎚爆頭割喉」同赴黃泉

明仁會迅速竄起全靠「黑幫學霸」　精神領袖林京葵起底

金門二膽島一兵寢室消失　全島搜索找無人

即／竹聯幫弟哥告別式　千名黑衣人+3億名車送行

台中大里爆母子雙屍命案　兒被綁床上遭割頸慘死

黑道春酒太高調　警政署長震怒下令大掃黑

高雄晚間「燒出火焰長城」！燃燒畫面超驚人

快訊／雲林縣議長涉賄　遭檢方聲押

失聯二膽士兵手機訊號出現了！

男屍詭掛海上風電基座　高大成曝「活活曬死」3關鍵

更多熱門

相關新聞

明仁會高調喝春酒警嗆1句　小弟秒道歉

明仁會高調喝春酒警嗆1句　小弟秒道歉

北市大直萬豪酒店接連舉辦竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會春酒，明仁會成員更高調請來170名辣妹迎賓，門口還放千萬超跑，但飯店卻拒絕警員在門口盤查，此舉也引發中山分局長震怒，不僅加強盤查之外，更直言「沒帶身分證在那邊五四三的，通通帶回去查」。

黑道高調喝春酒！警政署下令大掃黑　侯友宜：強力取締毫不手軟

黑道高調喝春酒！警政署下令大掃黑　侯友宜：強力取締毫不手軟

法務部稱「一舉殲滅明仁會」　王鴻薇諷：自打嘴巴！人家還在辦派對

法務部稱「一舉殲滅明仁會」　王鴻薇諷：自打嘴巴！人家還在辦派對

黑幫「辣妹春酒」踩警底線　竹聯至堂明開40桌急喊卡

黑幫「辣妹春酒」踩警底線　竹聯至堂明開40桌急喊卡

竹聯幫找170旗袍妹「老闆娘反擊了」打臉時薪1000元

竹聯幫找170旗袍妹「老闆娘反擊了」打臉時薪1000元

關鍵字：

竹聯幫黑幫黑道

讀者迴響

熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面