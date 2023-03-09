黑幫7天3場「高調春酒」170名旗袍妹吸睛　道上兄弟：免費宣傳

▲明仁會7日晚上辦餐敘，在萬豪酒店席開78桌，找來170名旗袍辣妹迎賓。（圖／讀者提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會、太陽聯盟接連在北市大直萬豪酒店舉辦春酒，其中旭仁會還請來170名旗袍辣妹列隊迎賓，除了引起社會討論之外，警方也大動作管制。對此，有道上兄弟表示，近日的曝光就是明仁會所想要的免費廣告，也想藉此壯大聲勢。

警方指出，竹聯幫旭仁會、明仁會分別在中山區萬豪酒店舉辦春酒，找來170名迎賓辣妹，穿上火辣旗袍，原本要與門口千萬超跑一起迎接參與來賓，但中山分局立刻要求將辣妹移至室內會場口，後來明仁會妥協，將170名辣妹撤離萬豪酒店門口。

▲黑幫7天內在北市辦3場春酒，幾乎都有安排辣妹接待迎賓，高調作風引警界高層關注。（圖／民眾提供）

據《中時新聞網》報導，有道上兄弟私下透露，吃飯沒犯法，警方也不能拿黑道弟兄怎麼樣，且現場也沒有標示是竹聯幫聚會，一般民眾也不清楚他們是黑道。然而，近日警方大動作加上媒體報導，反而讓明仁會不斷曝光，達到展現實力的目的。

此外，有員警感嘆，國內沒有像日本制定《暴力團對策法》，可透過法律強制打擊幫派份子，且無不法行為時能否限制其行為也有疑慮，到場蒐證只是給黑道壓力而已。

針對黑幫7天3場高調春酒一事，警政署長黃明昭8日向各地警局下令，鎖定竹聯幫明仁會、旭仁會在基隆、雙北市、桃園、宜蘭等經營的酒店等特種營業場所進行擴大臨檢，同時指示刑事局結合台北市警局成立專案，全力偵蒐造勢黑幫不法事證，掌握該幫派犯罪事證，向上溯源向下刨根，反制黑幫囂張氣焰。