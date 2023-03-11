台中警掃蕩黑幫局長親上陣　酒店妹見緝毒犬...拍胸怕怕

▲台中警連4天執行「威力掃蕩」專案。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

警方真的槓上了！日前竹聯幫明仁會辦春酒，高調找來200名旗袍辣妹、席開80桌，引發社會關注，警政署為展示「打擊犯罪、掃黑制暴」決心，台中市警局自9日起連4天實施「威力掃蕩」專案，由台中市警局長李文章親上第一線指揮，針對竹聯幫及其他幫派在台中組合經營、依附、圍事等261處所，包括酒店、經紀公司、電子遊藝場、夜店等，至昨晚已揪出違反毒品、槍砲條例、賭博、洗錢等罪的200餘名不法人士，訊後依法嚴辦。

台中市刑大表示，警方實施擴大臨檢威力掃蕩專案，9日至12日晚間都編排擴大臨檢勤務，由刑大統籌，各警分局共出動236名警力，與市政府相關局處聯合稽查，進行閉鎖式且高強度全面盤查，並針對黑道幫派組織涉及經營詐欺機房、假求職徵才等不正方式私行拘禁國人者，深入刨根溯源，展現強勢執法作為。

刑大昨晚臨檢酒店、夜店時，帶著3隻緝毒犬Tiny、Candy、Lala一起作業，身穿低胸禮服的酒店小姐看到警犬到來，有人覺得可愛想上前逗弄，有人則被嚇得輕拍胸口。

▲酒店小姐見到緝毒犬嚇得輕撫胸口。（圖／記者白珈陽翻攝）

刑大指出，本次專案自9日起，共查獲違反毒品危害防制條例案109人、槍砲條例案1人、洗錢防制法案15人、賭博案3人、傷害案3人、妨害自由案15人、公共危險33人、詐欺案10人、毀損案1人、槍砲案1人及改造槍2支；另2024年第1次全國同步掃黑專案則檢肅治平專案12件70人。

台中市警局長李文章表示，專案期間將全力掃蕩各不良幫派組合及依附、營生之處所，斷絕不法金流，並嚴正呼籲餐飲業者對於幫派舉辦大規模的餐會活動應全力配合警方臨檢查緝，善盡企業社會責任，配合政府維安作為，警方對於各類犯罪均嚴加究辦，不容有任何挑釁公權力的行為，給市民安全的生活環境。