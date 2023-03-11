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竹聯幫春酒太囂張　南投警大舉掃蕩逮10幫派份子...還查獲槍毒

▲南投警方對幫派堂口據點、圍事經營及經常出入行業處所強力臨檢取締。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投警方對幫派堂口據點、圍事經營及經常出入行業處所強力臨檢取締。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

近日竹聯幫仁堂明仁會及旭仁會分別在五星級飯店以舉辦春酒方式彼此串聯，甚至以跑車辣妹迎賓營造豪奢排場、壯大聲勢，引發社會不良觀感；南投縣警察局因此實施專案勤務，對幫派堂口據點、圍事經營及經常出入行業處所強力臨檢取締，逮捕陳姓幫派份子及成員共10人到案。

南投「幫派組合專案臨檢」及「防制幫派組合公開活動」於9、10日晚間出動大規模警力，縣警局長黃勝源指揮要求轄內各分局長，針對轄內小吃店、電子遊藝場及其他治安顧慮場所執行擴大臨檢。

▲南投警方對幫派堂口據點、圍事經營及經常出入行業處所強力臨檢取締。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣警局統計，這波專案計查獲毒品1件1人、槍枝犯罪1件並查扣改造槍枝1把、子彈6顆、詐欺車手1件1人、緝獲逃逸通緝犯4名、公共危險2件2人、逃逸外勞4人，並將臨檢發現違規場所報請縣府裁罰6件，並會同刑事警察局中打中心，共同檢肅陳姓幫派份子及成員共10名到案。

▲南投警方對幫派堂口據點、圍事經營及經常出入行業處所強力臨檢取締。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局表示，近期執行各項重點工作，包括掃黑、肅槍、打詐及緝毒等四大治安面向，計檢肅黑道幫派4件33人，檢肅非法槍械8枝、子彈52顆，查獲詐欺集團10件119人，並查扣現金及汽車等贓證物，查獲製毒工廠1件、跨境走私2件、並查扣安非他命、愷他命等毒品。

各警分局也向轄內各飯店、餐廳業者加強宣導，針對幫派舉行餐會活動將於會場周邊依警職法實施強力臨檢盤查，以遏止不法。

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