壓力鍋燉雞突爆炸！女廚師「第1天上班」當場噴飛　重擊水槽身亡

▲36歲廚師阿爾明達上班第一天就發生意外身亡。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一間餐廳日前發生爆炸意外，當時廚房一個正在燉雞的壓力鍋突然爆開，強大的衝擊力將一名廚師給噴飛，導致她用力撞擊流理台後，鮮血直流倒在地上當場死亡，遺憾的是，意外發生當天還是這名廚師第一天上班。

IMAGENS FORTES: Em Mogi Guaçu/SP, cozinheira morre no 1º dia de trabalho após explosão de panela de pressão. pic.twitter.com/Qf0fUnh6is — POPTime (@siteptbr) March 10, 2023

根據Metrópoles報導，巴西聖保羅一間餐廳在9日晚間發生意外，當時第一天到餐廳工作的36歲廚師阿爾明達（Alminda Maria Teixeira）將一隻雞放進壓力鍋內燉煮後，回到流理臺旁清潔鍋具，廚房內則有另外兩、三名員工正在四處走動收拾物品，結果下秒突然發生意外。

從曝光的監視器畫面可以看到，左側的一個壓力鍋竟突然爆開，強大的衝擊力將阿爾明達直接炸飛，整個人重擊流理台後，鮮血直流倒在地上。周圍員工發現出事後，立刻報警，但急救人員抵達現場後仍宣告她當場死亡。

遺憾的是，意外發生當天還是阿爾明達第一天上班，沒想到白天出門後就再也回不了家。餐廳業者表示，壓力鍋以前從未發生問題，當天阿爾明達也沒有距離壓力鍋很近，無法判斷為何會發生此意外，現在警方也已介入調查。