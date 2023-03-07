弒父還挖心臟啃食！巴西連環殺人魔「慘遭擊斃」　自稱共殺害100人

▲現年68歲的巴西知名連環殺人魔羅德里格斯最近慘遭擊斃割喉致死。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／綜合報導

巴西最窮凶惡極的連環殺人魔羅德里格斯（Pedro Rodrigues Filho），曾因為自稱過去殺害100多人的性命而為人所熟知，這些被殺害的人多半為毒犯、強姦犯、殺人犯，他還曾經狂捅父親22刀，甚至挖出父親的心臟啃食嚼碎後扔回身上。豈料，羅德里格斯最近卻傳出在家門口慘遭擊斃割喉的事件，終年68歲。

根據《鏡報》，羅德里格斯自稱殺害100多人，為此他曾經坐牢42年，2018年出獄後在YouTube開設頻道講述經歷，他在TikTok上也很活躍，公開反對犯罪行為，他還在身上刺匕首的圖案，寫著「我以殺人為樂」的座右銘。

如此大名鼎鼎的連環殺人魔羅德里格斯，5日上午在巴西聖保羅州摩基達斯克魯易斯市（Mogi das Cruzes）的人行道上慘遭襲擊。憲兵隊指出，襲擊者搭乘一輛裝有黑色彈藥的黑色汽車，當羅德里格斯坐在椅子上時，兩名武裝蒙面男子從車上走下來，他們將之射殺，其中一人還用菜刀割斷他的咽喉，最後兩人回到車上，迅速離開犯案現場。

▲羅德里格斯1973年因殺人首次入獄後，在獄中被監禁長達42年。（圖／翻攝自維基百科）

回顧羅德里格斯的一生，他出生在巴西東南部某間農場，當他還是胎兒、待在母親腹中，父親在打架時踢了懷孕的母親，導致他出生後頭顱畸形，出生後更不時被父親毆打，早已是家常便飯，因此在暴力環境成長中的他內心埋下殘暴的種子。

羅德里格斯14歲那年，在學校擔任保全的父親被同僚栽贓偷學生的營養午餐，事件最後鬧到市府，父親也因此慘遭副市長開除。為此，羅德里格斯先跑向市府對副市長連開兩槍，接著前往學校殺了真正的竊賊。之後，羅德里格斯因緣際會在跑路時淪為黑道。

▲羅德里格斯在家門外慘遭兩名蒙面俠刺殺。（圖／翻攝自TikTok@opedrinhoexmatado）

多年後羅德里格斯回到家鄉，意外得知父親因為砍殺母親21刀而入獄服刑，想到躺在血泊中慘死的母親，他開始策劃殺人。羅德里格斯先是到監獄探視父親，接著拿出藏好的凶器，狂捅父親22刀致死，以解心頭之恨，最後他還挖出父親的心臟啃咬。

1996年，羅德里格斯在某次採訪中透露，他在監獄中殺害了40人，被害者多半是毒犯、強姦犯、殺人犯，為此他並不感到後悔。