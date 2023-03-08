弒父啃心臟！巴西殺人魔奪百命「血洗監獄」　民眾封他正義使者

▲羅德里格斯動用私刑追殺罪犯，入獄後仍繼續殺人。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西68歲連環殺手羅德里格斯（Pedro Rodrigues Filho）5日命喪街頭，生前自稱殺害100多人，在年僅14至19歲這段時期，他以正義之名動用私刑追殺罪犯，入獄之後繼續奪取囚犯性命，甚至為了懷孕未婚妻遭謀殺一事把整個幫派殺光。不過因為他殺的人大多是性侵犯、殺人犯等，被視為正義使者，一生經歷引發關注，更成為影集《夢魘殺魔》（Dexter）主角戴克斯特角色原型。

家暴陰影 13歲出現殺人衝動

羅德里格斯1954年6月17日出生於巴西，頭顱畸形，這是因為當初他還在母親腹中時，母親遭父親家暴所造成；他出生後，不時被父親毆打，在暴力環境成長中的他內心埋下殘暴種子，也在13歲那年第一次出現殺人衝動。

▲羅德里格斯自稱殺害100多人，這些人多半為毒犯、強姦犯、殺人犯。（圖／翻攝自維基百科）

屠殺罪犯 成為民眾眼中的正義使者

當時才13歲的羅德里格斯想把表弟推進榨甘蔗機，失敗收場。到了14歲時，擔任學校保全的父親被栽贓偷學生的營養午餐，事件鬧到市府，父親因此遭副市長開除；為此，他先跑向市府對副市長連開兩槍，接著前往學校殺了另一名保全，也就是他所懷疑的真正竊賊。

自此之後他展開多年逃亡，前往聖保羅州，開始搶劫毒品據點、殺害毒販，成為新聞媒體關注的人物，被視為正義使者，更有了「鬥牛士」（Pedrinho Matador）的封號。

▲羅德里格斯愛上的女子遭幫派殺害，讓他一怒之下滅了幫派所有成員。（圖／翻攝自維基百科）

未婚妻被殺害「滅掉整個黑幫」 關進監獄繼續殺人

在聖保羅，羅德里格斯遇到女子瑪麗亞（Maria Aparecida Olympia），綽號博蒂妮雅（Botinha），兩人相愛同居，瑪麗亞也成為他的未婚妻，懷上他的孩子。只不過瑪麗亞不久後就遭到幫派殺害，18歲的他在盛怒之下，到該幫派組織老大的婚禮展開大屠殺，奪走7條人命，滅了幫派所有成員。

也因為羅德里格斯持續殺人，最終在1973年5月24日被捕，此時的他才19歲，與另名性侵犯關押在同輛車上，他也對這名性侵犯下手，奪取對方性命。入獄後，羅德里格斯不改本性繼續殺，奪走40多名囚犯性命，成為大多數囚犯仇恨目標。在某次攻擊事件中，他遭到伏擊，不過最終反殺3人、打傷其他2人。

母親命喪父親之手 弒父捅22刀挖心臟啃咬

不只如此，他在得知父親因為砍殺母親21刀入獄服刑之後，開始策劃殺人，先到監獄探視父親，接著拿出藏好的凶器，捅父親22刀致死，還挖出父親心臟啃咬。

▲羅德里格斯本月命喪街頭，終年68歲。（圖／翻攝自TikTok@opedrinhoexmatado）

出獄重獲自由變網紅 逃不過襲擊命喪街頭

羅德里格斯被判處120多年刑期，且在獄中殺人無數，加刑至400年，但因巴西法律規定刑滿30年可重獲自由，讓他在2007年首度獲釋，不過他又在2011年犯下騷亂罪被捕，直到2018年才出獄。

重獲自由的他宣告改過自新並承諾不再犯罪，獲得支持，部分民眾認為，這些被他殺害的人都是罪有應得，他是伸張正義者。他後來成立YouTube頻道，教育大眾犯罪行為絕非值得驕傲的事，曾說「我想用自己的人生給年輕人上一課」。

羅德里格斯自稱殺害100多人，但這數據從未獲得當局證實，依據紀錄，他因71起謀殺案遭判刑。在本月5日，羅德里格斯在巴西街頭遭人襲擊致死，終年68歲。