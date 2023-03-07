神父還在佈道！教堂內慾火沖天「上演活春宮」　他羞喊：耶穌啊

▲巴西神父毛里西奧在佈道時，台上突然闖入2隻流浪狗當眾上演活春宮。（圖／翻攝自Instagram）

記者葉睿涵／編譯

巴西一座教堂在做禮拜時竟當眾上演活春宮，導致神父的佈道過程一度被打斷，只能害羞用手摀臉，場面十分尷尬。不過現場影片在網上流出後，瞬間引起瘋傳，而網友們的輿論也一面倒認為活春宮的2位主角「十分可愛」，絲毫沒有怪罪之意。

據《紐約郵報》報導，這起事件發生於2月16日，地點則為茹伊斯迪福拉（Juiz de Fora）的Santa Rita天主教教堂。當時，毛里西奧神父（Father Pierre Mauricio）正在聖壇上佈道。突然，台上闖入了2隻流浪狗，自顧自地在神父身邊大聲嬉鬧。

起初，毛里西奧並沒有多加留心，豈料，就在他說得正起勁時，其中一隻流浪狗突然被慾火沖昏了腦，竟當眾「騎上」另一隻狗狗。毛里西奧見狀，害羞得立刻用手摀臉，還打圓場說道，「牠們還沒有受洗，這是不可能的，啊耶穌啊！」

現場的教徒們見到神父的反應後哄堂大笑，而神父也裝怒表示，「孩子們，你們不能在這裡這樣做，到樹林裡去！」

▲毛里西奧神父據悉已收養了這2隻流浪狗。（圖／翻攝自Instagram）

現場畫面流出後，瞬間在網上引起瘋傳。不少人都覺得這對小狗狗十分可愛，紛紛留言表示，「連狗狗都喜歡上帝」、「神父可以收養牠們嗎？」而毛里西奧神父事後也在Instagram上發布他與狗狗的自拍照，證實他已收養了這2隻流浪狗。