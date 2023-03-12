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百年大旱恐重演　「全台一波明顯春雨」時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲3月下旬可能有一波春雨降臨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今年冬季雨量偏少，中央氣象局表示，新竹以南的測站平均累積雨量為60年來最少，與發生百年大旱的2020年情況差不多。至於中南部何時有雨，氣象局說，3月下旬可能有一波春雨降臨，可望為全台帶來一波較明顯雨勢。

▼3月下旬可能有一波春雨降臨。（圖／氣象局）

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（圖／氣象局）

氣象局發表「月長期天氣展望3/11~4/7」預報提到，未來第1周受北方乾冷系統南下影響，各地氣溫偏低，環境場水氣少，僅北部及東半部有局部零星短暫雨，其他地區晴到多雲。

氣象局指出，第2周台灣附近水氣較多，各地可能有較高的降雨機率。氣象局說明，3月下旬受到印度洋新一波季內震盪東傳的影響，中國華南及台灣附近大環境趨於不穩定，降雨機率增加，可望為全台帶來一波較明顯雨勢；惟春季模式預報不確定性大，請隨時關注氣象局最新發布的資訊。

今年冬季雨量偏少，氣象局說，新竹以南的測站平均累積雨量為60年來最少，與發生百年大旱的2020年情況差不多，平均雨日則是歷史上第二少。氣象局展望3到5月的春季，仍是以少雨的機率最高，因此務必要多加珍惜水資源。

▼今年冬季，新竹以南的測站平均累積雨量為60年來最少。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼氣象局展望3到5月的春季，仍是以少雨的機率最高。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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