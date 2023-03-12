午後轉雨！11級強風要來了　最冷10℃↓時間曝

▲午後變天轉雨。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

午後轉雨，晚起防11級強陣風！氣象專家吳德榮提醒，今天（12日）傍晚鋒面挾冷空氣南下，北部、東部轉雨降溫；周二、周三清晨將出現此波最低溫，部分平地將降至10度以下。

中央氣象局今天清晨對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晚起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日下午起台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局說，今天上半天各地仍為晴到多雲的天氣，高溫都可以來到25到29度，局部地區溫度會再更高一些，但下半天起東北風明顯增強，北部及東半部雲量增多，將轉為有局部短暫雨的天氣；而入夜後大陸冷氣團南下，北台灣天氣轉冷，低溫將會降到13到15度，其他地區則在16到18度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬，今傍晚鋒面挾冷空氣南下，北部、東部轉雨降溫；周一北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，白天濕冷漸轉乾冷，中南部多雲時晴，氣溫亦下降。

吳德榮表示，周二至周五天氣晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，各地氣溫逐日漸升，日夜溫差大；周二、周三清晨將因輻射冷卻加持，而出現此波的最低氣溫，最新模擬的強度略微調弱，以大陸冷氣團的機率較高，台北測站約可降至14度，部分平地最低氣溫將降至10度以下；周六另一波鋒面及東北季風影響，北、東轉雨、轉涼。