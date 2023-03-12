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下午好天氣沒了！有感降溫暴跌探9度　周二回暖「下波變天時間曝」

▲▼天氣 春暖 天熱 日夜溫差大 雨少 缺水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲把握周日上半天好天氣，下午起將變天。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

把握今(3/12)上半天好天氣，下半天起變天，受鋒面和冷空氣南襲影響，北部、東北部轉陣雨，今晚各地有感降溫，明天(3/13)夜間低溫最冷，局部空曠或山區下探9度。周二(3/14)高溫回升，各地放晴，類似天氣持續到周六(3/18)，屆時又有一波東北風南下。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今(3/12)日上半天，台灣位於鋒面前暖區，各地天氣大致不錯，都是晴時多雲，白天高溫25到26度，南部有機會再更高一些。

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廖于霆指出，今下半天鋒面快速通過台灣北部，北部、東北部將轉為陰陣雨的天氣，中南部與東南部則不受影響。隨鋒面通過，後面東北風冷空氣接著南下，周日(3/12)夜間各地低溫下降，北部東北部低溫14度左右，中南部低溫14到18度，東南部低溫16到18度，是有感的降溫。

▲▼未來一周天氣變化。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣變化。（圖／氣象局）

明(3/13)日台灣受東北季風影響，水氣不算多，北部東北部是多雲天氣，中南部可見陽光。廖于霆表示，明天白天各地高溫下降，北部東北部只有16到18度，中南部與東南高溫21到24度，白天感受就有點冷。夜間低溫這天最冷，北部東北部13到14度，局部空曠地區或山區下探9度，中南部與東南部16到18度。

廖于霆指出，周二(3/14)起東北季風減弱，各地白天高溫逐漸回升，並且可見陽光。但由於雲量開始減少，日夜溫差拉大。預計晴時多雲，日夜溫差大的天氣型態可持續到周六(3/18)，屆時才有另一波東北風南下。

不過廖于霆表示，未來一周台灣附近的水氣不多，雖然北東有降雨機率，但中南部天氣仍較穩定，降雨偏少，旱象仍然持續。

▼未來一周天氣變化。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣變化。（圖／氣象局）

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