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今高溫31℃　明晚2階段變天！驟冷探8℃

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨大氣回暖，輻射冷卻效應沒那麼明顯，今晨最低溫出現在清晨5：00花蓮鯉魚潭11.4度。白天陽光露臉微熱，高溫上看31度，明晚鋒面挾冷空氣南下，北、東轉雨降溫；下周一濕冷轉乾冷，下周二、三清晨最冷下探8度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日至明(12)日白天，各地持續晴朗，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，早出晚歸、應注意衣著調適；天乾物燥、小心林火；中南部空品不佳；明晨西半部有起霧的機率；應注意相關訊息。今日各地區平地氣溫：北部12至29度，中部14至30度，南部13至31度，東部12至30度。

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明晚鋒面挾冷空氣南下，北、東轉雨降溫(左圖)；下周一(13日)北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，濕冷轉乾冷；中南部多雲時晴，氣溫亦降。下周二(14日)至周五(17日)天氣晴朗(右圖)，各地氣溫逐日漸升，日夜溫差大，下周二、三清晨將因「強輻射冷卻」而出現此波的最低氣溫。最新模擬的強度，以「大陸冷氣團」的機率為最高(台北測站約可降至13度或14度)，下周二、三清晨，部分平地最低氣溫將下探8度，應注意！

▼左圖：最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬12日23時地面圖顯示，下週日晚鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東明顯轉變。右圖：最新歐洲模擬14日8時地面圖顯示，下週二鋒面已遠離，台灣天氣晴朗。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

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