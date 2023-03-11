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弗萊迪將破「最長壽」熱帶氣旋紀錄　回馬槍襲莫三比克

▲▼熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）將破「最長壽」紀錄。（圖／路透）

▲熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）將破「最長壽」紀錄。（圖／路透）

文／中央社

莫三比克當局今天表示，熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）即將再度侵襲莫三比克，這是當地數週內第二度遇襲，部分地區已經感受到強風豪雨。

法新社報導，弗萊迪即將打破成形時間最久的熱帶氣旋紀錄。根據莫三比克國家氣象局（INAM）資訊，弗萊迪今天上午位於外海60公里處，正朝莫三比克方向前進，速度減緩。

氣象局在最新訊息中表示，「（氣旋）系統放緩前進速度，從每小時7公里減至每小時4公里，因此登陸時間將延後」。

氣象局並表示，「強風豪雨」正在影響中部的尚比西亞省（Zambezia）、馬尼卡省（Manica）和索法拉省（Sofala）。

弗萊迪熱帶氣旋2月底席捲莫三比克曾釀成死傷，預料本週末稍晚將第二度登陸。

莫三比克當局昨天表示，有超過50萬民眾處於危險當中。風暴預料將在未來數天帶來400毫米雨量，是平常每月雨量的兩倍多。

根據聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO），弗萊迪於2月第一週在澳洲西北部外海生成，即將成為史上壽命最長的熱帶氣旋。

弗萊迪成形後穿越整個南印度洋，在2月21日重創馬達加斯加，穿越該座島嶼後，在2月24日抵達莫三比克。

弗萊迪接著形成氣象學家形容為相當「罕見」的迴轉路徑，回頭往馬達加斯加方向前進，然後再次折回莫三比克。

至今為止，弗萊迪已經造成至少27人喪生，包括莫三比克10人，馬達加斯加17人。

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