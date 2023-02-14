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紐西蘭世紀洪水「人屍沖上岸」　貨車滅頂！災民游泳逃生畫面曝

記者張寧倢／編譯

紐西蘭受熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）侵襲導致嚴重洪患，政府14日更宣布進入該國歷史上第3次的國家緊急狀態。受災嚴重的北島豪克斯灣（Hawke’s Bay）晚間7時45分發現一具屍體被沖上海灘。災區影片顯示，廂型貨車在40分鐘內直接滅頂沖走，受困民眾不得不爬到更高的屋頂上避難，甚至游泳逃生。

▲▼紐西蘭海軍在北島奧克蘭附近的豪拉基灣（Hauraki Gulf）協助拯救因熱帶氣旋受困海上的民眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭海軍在北島奧克蘭附近的豪拉基灣（Hauraki Gulf）協助拯救受困海上的民眾。（圖／達志影像／美聯社）

據《紐西蘭先驅報》報導，熱帶氣旋嘉布瑞爾侵襲紐西蘭，估計至少有22.5萬戶停電。新任總理希金斯（Christopher Hipkins）表示，這是該國本世紀以來最嚴重的天災。政府更宣布全國進入緊急狀態，是紐西蘭歷史上第3度實施國家緊急狀態。受災最嚴重的地區位於北島最北端與東岸沿海，包含豪克斯灣、科羅曼德（Coromandel）與北地大區（Northland），全國510萬人口有將近3分之1住在受災情影響地區。

▲▼紐西蘭奧克蘭暴雨洪水，市區主要道路淹成一片汪洋，2死、2失蹤。（圖／路透）

▲紐西蘭奧克蘭暴雨洪水，市區淹成一片汪洋。（圖／路透）

豪克斯灣警方證實，當地14日晚間7時45分在港市內皮爾（Napier）北部一處海灘發現一具屍體，目前已經通知驗屍官，但尚未進行屍檢。而距離內皮爾70公里遠的小鎮懷羅阿（Wairoa）洪水導致電網故障，全鎮不僅電力供應中斷，連一般市話的電話線與網際網路全都斷聯，有限的食物和水很快就會耗盡。

▲▼紐西蘭北島東岸豪克斯灣另一處小鎮普克塔布（Puketapu）洪水氾濫嚴重，廂型貨車40分鐘被滅頂沖走。（圖／翻攝自YouTube）

▲北島東岸豪克斯灣小鎮洪水氾濫嚴重，廂型貨車40分鐘被滅頂沖走。（圖／翻攝自YouTube）

據《衛報》報導，網路社交媒體上發布一段影片顯示，豪克斯灣另一處小鎮普克塔布（Puketapu）洪水氾濫嚴重，最初水深約在大腿處，民眾還能站在水中，建築外停放一輛銀色廂型貨車只被淹到輪胎高度，20分鐘後拍攝者爬上了貨車車頂避難，40分鐘後整輛車竟直接滅頂，在一片汪洋中漂走。原先站在車頂的一名男子被迫在泥水中游泳，爬到更高的民宅屋頂上，和其他人一起等待救援。

據當地媒體報導，豪克斯灣部分居民不得不從自家臥室的窗戶中游泳逃生，因為家裡已經被水淹沒，洪災區的空拍照也顯示，許多居民受困在屋頂上等待救援。北島大城奧克蘭西部的穆里懷海灘（Muriwai）也傳出有一名消防員在山崩災難中失蹤，另一名消防員則受重傷。

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