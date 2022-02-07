整座村莊被捲走！氣旋巴茲萊狂襲馬達加斯加10死　5萬人流離失所

▲強烈熱帶氣旋「巴茲萊」侵襲馬達加斯加，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

強烈熱帶氣旋「巴茲萊」（Batsirai）5日晚間挾帶強風暴雨登陸非洲島國馬達加斯加東岸，造成大量房屋毀損、大規模停電，海陸交通停擺。政府表示，這場風災目前已導致至少10人死亡，近5萬人流離失所，努西瓦里卡城（Nosy Varika）有95%的房屋被毀，更有多個村莊被狂風捲走、幾乎完全消失。

綜合外媒報導，強烈熱帶氣旋「巴茲萊」5日以平均每小時165公里、陣風時速達235公里的風速侵襲首都東南方逾530公里的城市馬南扎里（Mananjary），帶來急遽而猛烈的風雨，並引發高達15公尺的巨浪。當地媒體稱，馬南扎里已陷入大規模停電2天，就連供水也受到影響。

副參議長顧問拉哈利昭那（Willy Raharijaona）形容，「我們現在的狀況就像剛被轟炸過一樣，整個努西瓦里卡城幾乎95%被毀，處處可見被損毀的木屋和被狂風吹走的屋頂，而且洪水的爆發也將努西瓦里卡城與周邊地區隔絕。」

環境部長拉哈利尼利那（Vahinala Raharinirina）也表示，有村莊直接被暴風捲走，甚至還有村莊幾乎完全消失。馬達加斯加國家災害管理局指出，在「巴茲萊」登陸一個多小時後，當地就有近2.7萬人被迫搬離家園，而這起風災也讓4.8萬人失去家園。

災害管理局人員表示，當局已為災民準備住宿地點、食物和醫療服務，且搜救計畫早已就緒。聯合國事前也已做好準備，讓救援飛機待命並儲備人道物資。這是馬達加斯加近2週來遭遇的第2起風災。2週前，氣旋「安娜」（Ana）才剛重創馬達加斯加，造成近60人喪命，至少13萬人受災。

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