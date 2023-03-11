他常吃炸物店「雞排漲到90」　眾人傻眼：庶民小吃變成奢侈品

▲他嘆常吃炸物店的雞排漲到90元，眾人傻眼：「曾幾何時，雞排也從庶民小吃變成奢侈品」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／趙蔡州報導

受全球禽流感影響，不僅導致蛋價飆漲，雞肉價格也持續上升。一名網友表示，他常吃的雞排店近期公告，因為雞肉價格上漲壓力，雞排一片調漲至90元，讓他大嘆「以後是不是真的要吃不起雞排了」，其他網友看了文章後也傻眼說「雞排都變奢侈品了！」

原PO日前在批踢踢轉貼一間雞排店的公告，表示這一間店是他大學相當常吃的雞排店，不料近期公告說要調漲到90元了，公告上還寫「雞肉比豬肉貴了，進貨成本就是貴，若雞排連工錢都沒有，那不如不要賣」、「在意價錢的客人，少吃肉就好了」等語，讓他感嘆「以後是不是真的要吃不起雞排了？」

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▲網友表示，「曾幾何時，雞排也從庶民小吃變成奢侈品」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「雞排奢侈品」、「直接買雞排便當就解決了」、「乾脆說嫌雞排貴可以去吃牛排」、「又不是盤子，我改吃雞排便當可以吧」、「到底還有什麼沒漲」、「早不是平民美食了，是高端產品」。

也有許多人討論，雞排賣超過多少會拒吃，多數人認為賣超過70元就不會買，「35開始吃，70元就幾乎不吃了」、「超過70元已放棄」、「70元後就不吃了」、「70元極限，漲到75元時就不吃了」、「」

不過也有人說，「貴是你的問題，不是業者的問題」、「抵制這種東西會有用，味全早就倒了」、「肥宅怎麼可能不吃雞排」、「會吃的還是會吃啦」、「笑死，讓市場機制運轉就好，會買的還是會買，會倒的自然會倒」。