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江啟臣祭品文！中華隊贏荷蘭明發300份雞排　張泰山可能現身響應

▲針對11日WBC中華隊對戰荷蘭隊，江啟臣祭300份雞排祭品文。（圖／江啟臣辦公室提供）

▲針對11日WBC中華隊對戰荷蘭隊，江啟臣祭300份雞排祭品文。（圖／江啟臣辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

中華隊昨在世界棒球經典賽（WBC）中以11比7逆轉勝義大利隊，國民黨立委江啟臣除與同黨民代今（11日）傍晚將兌現雞排祭品文外，針對中華隊今晚與荷蘭隊的比賽再承諾，若中華隊獲勝，明中午將於台中市府廣場發放300份雞排。據了解，屆時味全龍打擊教練張泰山可能會現身響應。

江啟臣11日下午表示，今晚中華隊若成功擊敗荷蘭，明天中午將在台中市府前廣場發放雞排300份，邀請大家集氣為選手們應援加油，而全壘打王林仲秋、森林王子張泰山、臺中市成棒隊總教練鄭達鴻、教練兼球員陽耀勳、張正偉也以行動響應，力挺中華健兒。江啟臣說，歡迎有意願的朋友接龍作伙來加碼，一同為中華隊加油打氣。

據了解，明天將到現場的人為鄭達鴻、陽耀勳、張正偉，而林仲秋、張泰山則再視當天行程，不能保證一定現身。

另外，由立委江啟臣、洪孟楷、羅明才、林德福、議員濤、葉元之、張斯綱、李明賢、徐弘庭、柳采葳、國民黨發言人李明璇昨針對中華隊對戰義大利隊而發起的祭品文，由於中華隊以11比7逆轉勝，他們將於今傍晚5時50分在板橋府中捷運站3號出口發號碼牌，發放限量550份雞排。

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