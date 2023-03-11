新北萬金「移動花聚落」展　限量杜鵑花金幣打卡送

▲萬金杜鵑花展以藝術結合各式杜鵑、生態植物、景石與源源不絕的山泉流水。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023萬金杜鵑「移動花聚落」花展於新北市「萬里區觀光公園」及「瑪鋉運動公園」熱鬧展出，開展以來已逾6萬人進場觀展，周末假期現場還有限量杜鵑花金幣打卡送，街頭藝術家現場表演及快閃餐車等好康活動，大家不妨趁著周末假日，來趟北海岸賞花之旅。

新北萬里及金山區是全台灣最大、品質最好的杜鵑花產區，種植規模達30公頃，年產量約600萬株，培養出的杜鵑花遠近馳名！本年度的萬金杜鵑花展以「移動花聚落」為主題，除讓花農與藝術家跨界合作，創造出別出心裁杜鵑花車及花船外，今年也特別與CNFlower創辦人凌宗湧合作，以藝術結合在地各式杜鵑、生態植物、景石與源源不絕的山泉流水，於萬里觀光公園打造流瀑及「湧萬金」噴泉，不僅打造杜鵑秘境，更堪稱是「新許願勝地」。

▲萬金杜鵑花展於萬里觀光公園打造「湧萬金」噴泉，堪稱是「新許願勝地」。

農業局表示，展期至3月19日止，周末假日花展都有街頭藝術家進行表演，如不插電歌手演出、街頭速畫師；除精采表演外，還有快閃餐車－袁型吐司現做麵包、Mundane沒有靈魂的餐車、野老闆窯烤披薩、Food geek宅食札克等知名餐車快閃現場提供餐飲，讓民眾可在展區內木棧板草地區進行野餐、也可以賞花，好拍、好吃又好玩。

另外，花展期間每周六、日下午1點，只要於社群媒體上傳花展美照，並標註「萬金杜鵑」、「新北市農業局-稼日蒔光」、「湧萬金」、「萬金花幣」、「移動花聚落」、「萬里觀光公園」、「瑪鋉運動公園」等關鍵字，即可向觀光公園現場工作人員領取萬金花幣，每日限量發贈，敬請把握機會到場兌換。

▲萬金杜鵑花展周末假日花展都有街頭藝術家進行表演。



農業局說，在地店家也響應萬金杜鵑移動花聚落推出加碼好康，民眾只要在花展期間於FB、IG或line社群分享萬金杜鵑「移動花聚落」之相關照片，即可獲得諸多優惠，如野柳地質推出出示與萬金杜鵑花展元素（花車、花船、湧萬金）的合照，全票票價8折，指定人氣商品（女王頭開瓶器、胖胖杯、Q版公仔系列杯墊）享9折優惠。

在地知名店家汪汪地瓜園花展期間全館9折，消費總額滿800塊再送汪汪地瓜園吉祥物一隻；來到金點草里驛站，只要出示與金山區漁會與藝術家協力創作的花船照片，消費（不含釣具租用及伴手禮）享打9折的優惠；另外還有三姊妹農家樂預約用餐加贈蘿蔔糕1份等諸多好康，民眾不妨趁著好天氣，趕快來趟北海岸賞花之旅。

▲展期至3月19日止，周末假日花展都有街頭藝術家進行表演。

農業局長李玟表示，來到萬里、金山，除了萬金杜鵑「移動花聚落」花展外，也可以到金山朱銘美術館欣賞雕刻作品，再到金山老街走走逛逛，晚餐就去野柳的海鮮餐廳或龜吼漁港漁夫市集、海鮮一條街品嘗美味的海鮮料理，不妨趁著周末假期，趕快相揪親朋好友來趟北海岸賞花小旅行。

▲2023萬金杜鵑「移動花聚落」花展於「萬里區觀光公園」及「瑪鋉運動公園」熱鬧展出。