酒駕男闖紅燈拒檢「棄車狂逃百公尺」　通緝犯逃3年...警壓制逮捕

▲桃園市徐姓男於本月8日上午開車外出，因闖紅燈被巡警發現攔查，但一路拒檢甚至棄車逃逸，員警自後追逐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子本月8日上午，開車行經中壢區大同路口處時闖紅燈，正好被巡邏員警察覺上前攔查，但徐不但拒檢卻加速逃逸，一路逃竄至平鎮區延平路因卡在車陣中無法前進，員警趕上要求下車受檢，徐居然棄車逃跑，跑了不但100公尺被員警攔下，徐男對員警咆哮，警方以優勢警力制伏後，查出徐不但酒駕還是逃亡3年的通緝犯，難怪拘捕時激動不願配合，警方偵訊後依公共危險等罪嫌移送桃園地檢署歸案偵辦。

中壢警方指出，中壢派出所員警楊明諺本月8日清晨6時許執行巡邏勤務，在中壢區大同路發現27歲的徐姓男子駕駛白色轎車闖紅燈，員警上前要求配合攔查，徐男不但拒檢且猛催油門逃逸，員警鳴笛追逐。

▲中壢警方拘捕闖紅燈的徐姓男子，徐男面對優勢警力仍然大聲咆哮不願配合盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警一路追逐，並通報線上警力到場支援，結果徐男在平鎮區延平路上卡在車陣中，員警趕抵要求下車配合盤查，徐男見無處可逃竟棄車逃跑，員警騎車追逐，徐男跑不到100公尺就被追上，對於員警訊問竟大聲咆哮，最後以優勢警力將其制伏在地。

▲中壢警方拘捕闖紅燈的徐姓男子，有優勢警力制伏後查出是逃亡3年的通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，徐男混身酒味，酒測值高達每公升0.8毫克已明顯超標，此外警方還查出，徐男居然是通緝犯，而且是已逃亡3年，難怪被拘捕時情緒激動不願配合，員警帶回派出所偵訊後，依公共危險等罪嫌移送桃檢偵辦與歸案。