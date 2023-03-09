男欠170萬不還...遭囚禁凌虐「打到腎衰竭」　4冷血惡煞下場曝光

▲桃園市藍姓男子與吳姓男子有170萬元債務糾紛，去年11月間夥同黃姓、呂姓等4人強押吳姓男子痛毆，還以蝴蝶刀割傷吳，事後報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市藍姓男子與吳姓男子有170萬元債務糾紛，去年11月間找來呂姓友人，向吳男佯稱要借款將其騙出，卻在半途攔截強拉吳男下車，控制行動後囚禁於往觀音地區某處鐵皮屋，過程中不僅爆打痛毆，其中還有人持蝴蝶刀攻擊吳男，導致其遍體麟傷，送醫急救才救回一命；桃檢偵結將藍姓男子等4人依妨害自由、傷害等罪嫌提起公訴。

檢警調查，34歲的藍姓男子與吳姓男子有170萬元債務借貸關係，去年11月25日晚間6時許，藍男找來22歲的呂姓男子向吳男佯稱欲向其借貸將吳騙出，雙方相約八德區某處見面，吳男不疑有他開車前往赴約，藍姓男子找來分別為38歲、19歲的2名黃姓男子與31歲的呂姓男子到場。

藍男等人見吳開車赴約，趁其停等紅綠燈時，由黃姓男子等人將吳男拉出車外，由藍男等人徒手痛毆後強押至另一輛轎車後座，控制其行動自由後壓制觀音區某鐵皮屋內。期間，藍男、黃男等人聯手痛毆爆打吳男，另一名黃姓男子則持蝴蝶刀攻擊吳左之手臂，導致其遍體麟傷，經送醫急救後，有左前臂切割等刀傷、頭部鈍傷、橫紋肌溶解症合併急性腎衰竭、左眼球挫傷出血等傷勢，吳男事後報警提告。

桃檢複訊時，藍男等人對於案情並無爭論，檢察官認為藍等4人係觸犯刑法第302條第一項之妨害他人行動自由、第277條之傷害罪嫌，建請法官從重處斷，偵結依妨害自由、傷害等罪嫌提起公訴。