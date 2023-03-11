　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老婆、小三同時懷孕！渣夫「見寶寶性別」嗆離婚　全場砲翻了

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲老婆與小三同時有孕，一個懷女寶、一個懷男寶。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「該怎麼跟老婆提離婚的事？」一名渣男透露，他同時讓老婆和小三懷孕，近日得知一人懷女寶、一人懷男寶，而身為獨子的原PO希望小三能生下來，好讓他傳宗接代，結果小三要求扶正，否則就去墮胎。一番話讓原PO急了，竟萌念要向老婆提離婚，更指責「不能一舉得男，是她的錯。」引發網友罵爆。

一名網友在《匿名公社》表示，老婆與小三同時懷孕，但驗血後得知老婆懷女生、小三則懷男生。殊不知，原PO自認是家中獨子，「當然要生個男的給家裡交代！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今小三反過來威脅，要原PO與正宮離婚，接著把她娶進門，若不肯的話「就要去夾娃娃」。一番話讓原PO猶如熱鍋上的螞蟻，就算給小三錢也不肯生，「我該怎麼跟老婆提離婚的事？畢竟是她肚皮不爭氣，不能一舉得男，是她的錯。」

文章曝光後，底下網友氣炸狂轟「祝你離婚成功，女友送你綠帽一頂」、「生男生女是男生來決定的耶，跟女生有什麼關係」、「我覺得都不要生比較好，替孩子未來感到擔憂」、「你該去看醫生，因為生男生女是老公問題、跟女生無關，您老婆真可憐」。

也有網友翻白眼質疑「劇情也太扯，肯定是創作文，差評」、「一次娶兩個不香嗎」、「醒醒吧，你沒老婆更沒女朋友」、「怎樣同時有老婆和女友？怎讓她們同時受孕？」「你就繼續做夢吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝匿名公社）

▲原PO發文引發網友砲翻。（圖／翻攝匿名公社）

關於構過驗血來驗性別的問題，婦產科名醫蘇怡寧曾指出，如果真要知道性別，羊膜穿刺染色體會顯示XX或XY，目前用抽血NIPS的技術，說實話可以更早知道，「基本上懷孕7、8周就很清楚了，只是台灣的法規不許可不能揭露」。

蘇怡寧說，超音波是代替我們的眼睛去看生殖器外觀來決定，基本上約在11到12周可以看出個端倪，一般要到16周之後，除了很特殊的狀況，大概用超音波偵測就可以很確定性別了。

ET快訊
快訊／台荷大戰！林襄喊話了
快訊／捷克先得分！日游擊手傳球失誤　佐佐木火球連發飆164公
史上最低票數當選人！「僅得17票」
快訊／柏格茲賽前虧「別再全壘打了！」　林子偉霸氣回應
中華隊奪首勝！全場狂吼「Team Taiwan」　德記者：太
快訊／小綠綠好神！　北一女狂勝31分挺進HBL冠軍戰
荷蘭選手小心聊中華隊　教頭全說了
《黑暗榮耀》空姐「18禁露點戲」掀論戰！　韓網看傻
2萬球迷鼓噪極大挑戰！　荷蘭教頭：全場不會停下來...

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台荷大戰出奇招！洲際棒球場外豪華餐盒附 「荷包蛋」　民眾瘋搶

金門木麻黃長「超逼真人臉」　妹子興奮合影！直呼：好可愛

老婆、小三同時懷孕！渣夫「見寶寶性別」嗆離婚　全場砲翻了

一夜暴跌10度！明迎冷氣團「連2天有望下雪」　回暖轉乾時間點曝

祭品文來了！中華若贏荷　藍委300份雞排...綠議員：贏1分請1百份

搶救少子化！教育部助勞動與國防部　設19友善職場教保中心

澳洲蛋接力來台解蛋荒！擴大從「泰菲進口」　下周來100萬顆以上

中華隊勝義補習班發「百杯珍奶」　球迷老闆加碼：贏荷請百份大薯

作家喊「台灣是A組硬實力最弱」！打贏義大利證明1事　贏球關鍵曝

苗栗首見狂犬病鼬獾　疾管署示警「到野外別做這事」：致死率100%

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

當百靈果遇到「百靈狗」　凱莉笑翻：偷臭我們吧！

李佳薇分手4年男友「暴瘦10kg」　首露面哽咽「拒談姐弟戀」

台荷大戰出奇招！洲際棒球場外豪華餐盒附 「荷包蛋」　民眾瘋搶

金門木麻黃長「超逼真人臉」　妹子興奮合影！直呼：好可愛

老婆、小三同時懷孕！渣夫「見寶寶性別」嗆離婚　全場砲翻了

一夜暴跌10度！明迎冷氣團「連2天有望下雪」　回暖轉乾時間點曝

祭品文來了！中華若贏荷　藍委300份雞排...綠議員：贏1分請1百份

搶救少子化！教育部助勞動與國防部　設19友善職場教保中心

澳洲蛋接力來台解蛋荒！擴大從「泰菲進口」　下周來100萬顆以上

中華隊勝義補習班發「百杯珍奶」　球迷老闆加碼：贏荷請百份大薯

作家喊「台灣是A組硬實力最弱」！打贏義大利證明1事　贏球關鍵曝

苗栗首見狂犬病鼬獾　疾管署示警「到野外別做這事」：致死率100%

陳冠宇餵曾峻岳「心靈雞湯」　相信學長陳禹勳為自己拆彈

台荷大戰出奇招！洲際棒球場外豪華餐盒附 「荷包蛋」　民眾瘋搶

藍民代兌現550份雞排祭品文　徐弘庭加碼：明在南港發500杯珍奶

南韓慘輸恐墊底　韓媒點出敗因：賽前移訓美國「寒流下雪」沒練到

贏球啦啦隊淚崩！聲嘶力竭應援回家累癱　林襄相信中華：打爆荷蘭

30歲女皮膚黃！憂「肝出問題」　醫檢查：頻吃1食物

捷克先得分！日游擊手傳球失誤　佐佐木火球連發飆164公里

112年專門職業及技術人員普考　導遊、領隊考試登場

3惡犬掙脫牽繩撲咬路人！女路人受傷痛到彎腰　飼主這下慘了

全球十大最美花道！白河林初埤木棉花季開幕　花況已近5成

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

生活熱門新聞

二膽上兵游到對岸！鄉民點名2長官倒大楣了

麻辣燙闆娘太正！客投訴竟喊：我目前單身

一人免費領5顆雞蛋！　時間、地點曝光

Toyz經紀人遭爆假冒館長助理查稅務

Toyz認錯：要告就告我！還原員工冒名查稅始末

路上妹子超愛「1穿著」夯炸！一脫下來崩潰了

飯店SPA「大媽穿國小泳衣」！長輩節儉神舉....驚呆全場

重機女神北宜險被擊落！牠結局超暖被讚爆

蛤蜊吐沙「滴1物」鮮度升2.8倍　他實測成功

舊手機能幹嘛？內行人推「1用法」被讚爆

強烈冷氣團要來了！一圖看低溫斷崖式下墜　「連2日雨區擴大」

她一早抖喊「義大利太強」！球迷炸了：是贏美國二隊

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」照片曝！網酸爆

更多熱門

相關新聞

她懷孕36周「沒啪啪睡不著」　尪崩潰累垮！

她懷孕36周「沒啪啪睡不著」　尪崩潰累垮！

懷孕後仍能享受性愛，但如果性慾太過旺盛怎麼辦？一名懷孕36周的孕婦透露，現在經常會覺得性慾高漲，晚上一定要和老公激戰一回才能入睡，讓對方吃不消，她不禁好奇是不是自己身體出了狀況。文章曝光後，有人看傻表示「小孩頭不暈嗎」，但也有人說「我也是，生3胎都超想做！」

賓士男撞死人　女友辯沒聞到酒味！律師這麼說

賓士男撞死人　女友辯沒聞到酒味！律師這麼說

人妻懷孕每天想愛愛　尪累慘喊「太多了」

人妻懷孕每天想愛愛　尪累慘喊「太多了」

泛亞副理收回扣　小模女友作偽證被訴

泛亞副理收回扣　小模女友作偽證被訴

酒駕男18萬交保神隱！死者弟轟：沒良心要如何原諒

酒駕男18萬交保神隱！死者弟轟：沒良心要如何原諒

關鍵字：

老婆小三女友懷孕男生女生獨子墮胎

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

「林襄的肚臍」紅到日本！震撼封中華啦啦隊是奇蹟

2萬人捍衛台灣主場　義大利受到驚嚇

直擊經典賽「台灣天團成員台下狂拍林襄」！

陸網瞎傳「魔獸搞大台女肚子」！女主角是孫生前女友

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

應援中華隊！　賈永婕「脫到只剩比基尼」10年舊照辣爆

台北玫瑰園花爆開！達人最在意這個

敲出2分砲後敬禮！　張育成「妙答」滿足外媒好奇心

二膽上兵游到對岸！鄉民點名2長官倒大楣了

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

張育成開轟　外媒問敬禮？

林襄、峮峮領軍應援「世界都看見」

台灣應援震撼世界！WBC官推狂發

更多

最夯影音

更多
2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！
中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面