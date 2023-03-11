老婆、小三同時懷孕！渣夫「見寶寶性別」嗆離婚　全場砲翻了

▲老婆與小三同時有孕，一個懷女寶、一個懷男寶。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「該怎麼跟老婆提離婚的事？」一名渣男透露，他同時讓老婆和小三懷孕，近日得知一人懷女寶、一人懷男寶，而身為獨子的原PO希望小三能生下來，好讓他傳宗接代，結果小三要求扶正，否則就去墮胎。一番話讓原PO急了，竟萌念要向老婆提離婚，更指責「不能一舉得男，是她的錯。」引發網友罵爆。

一名網友在《匿名公社》表示，老婆與小三同時懷孕，但驗血後得知老婆懷女生、小三則懷男生。殊不知，原PO自認是家中獨子，「當然要生個男的給家裡交代！」

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如今小三反過來威脅，要原PO與正宮離婚，接著把她娶進門，若不肯的話「就要去夾娃娃」。一番話讓原PO猶如熱鍋上的螞蟻，就算給小三錢也不肯生，「我該怎麼跟老婆提離婚的事？畢竟是她肚皮不爭氣，不能一舉得男，是她的錯。」

文章曝光後，底下網友氣炸狂轟「祝你離婚成功，女友送你綠帽一頂」、「生男生女是男生來決定的耶，跟女生有什麼關係」、「我覺得都不要生比較好，替孩子未來感到擔憂」、「你該去看醫生，因為生男生女是老公問題、跟女生無關，您老婆真可憐」。

也有網友翻白眼質疑「劇情也太扯，肯定是創作文，差評」、「一次娶兩個不香嗎」、「醒醒吧，你沒老婆更沒女朋友」、「怎樣同時有老婆和女友？怎讓她們同時受孕？」「你就繼續做夢吧」。

▲原PO發文引發網友砲翻。（圖／翻攝匿名公社）



關於構過驗血來驗性別的問題，婦產科名醫蘇怡寧曾指出，如果真要知道性別，羊膜穿刺染色體會顯示XX或XY，目前用抽血NIPS的技術，說實話可以更早知道，「基本上懷孕7、8周就很清楚了，只是台灣的法規不許可不能揭露」。

蘇怡寧說，超音波是代替我們的眼睛去看生殖器外觀來決定，基本上約在11到12周可以看出個端倪，一般要到16周之後，除了很特殊的狀況，大概用超音波偵測就可以很確定性別了。