賓士男載她上班撞死人！女友「沒聞到酒味」還道歉　律師突破盲點了

▲李姓男子在三重疏洪道酒駕撞死工人，肇事李男同車女友向警方表示沒有聞到男友身上有酒味。（圖／記者黃彥傑攝）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市三重區8日發生酒駕死亡車禍！26歲李男昨天中午酒駕開車載女友到公司上班，行經三重疏洪道時逆向撞上單親爸，單親爸被撞到凌空翻滾5圈，再遭該轎車「二度撞擊」，當場腦液滲出慘死。坐在副駕的女友向警方表示，不知道男友喝酒，根本沒聞到酒味，這番說詞讓社會譁然，律師陳禾原推測女友說詞目的，可能是為了之後的法律抗辯。

警方調查，肇事李男目前無業，事發前一晚與好友前往林森北路喝酒狂歡，醉到斷片，連怎麼回家的都不知道，只知道自己醒來就在家了，上午明知自己仍在宿醉，但仍開車載著會計女友出門上班，途中撞死單親爸爸，李男酒測值達0.5mg/L，明顯超標，當場依現行犯逮捕。

肇事的李男交保後神隱，連一句道歉也沒有，家屬表示，「現在道歉也沒有意義了，不管新聞怎麼報，還是有人要酒駕」。另外，李男女友也一身黑現身殯儀館，並代替男友向家屬道歉，但對於為何酒駕仍避重就輕，也讓家屬相當氣憤。

▲三重疏洪道撞死人，酒駕的26歲李男。（圖／記者黃彥傑攝）

警方依酒駕新制法規，詢問坐在副駕的會計黃姓女友，她向警方表示，「根本不知道男友有喝酒，在男友身上也沒聞到酒味」。這番說詞，讓社會不解與譁然。

資深律師陳禾原推測，根據酒駕新制法規，同車乘客也需連坐受罰，最高可罰新台幣1萬5000元，但若同車乘客如果能證明，並不知道駕駛者有喝酒的事實，從而沒有故意或過失，或許仍有抗辯免責的空間。而黃女的「在男友身上也沒聞到酒味」說詞，便可能是為了抗辯未來的法律責任。

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