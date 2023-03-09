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泛亞工程副理收都更黑心回扣　動漫小模扮白手套涉偽證洗錢慘了

▲▼泛亞工程博愛路合建回扣案， 建設開發部副理陳佳享的女友林宜錦。（圖／記者劉昌松攝）

▲動漫小模林宜錦涉嫌幫前男友收取工程回扣款還作偽證遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

退輔會投資的泛亞工程建設公司前總經理張子文，涉嫌收取500萬元回扣遭檢調查出後，專案小組持續追查，發現泛亞開發部副理陳佳享也收取都更業者170萬元，為了掩飾不法所得，還透過擔任動漫小模的前女友林宜錦等人收錢，並要林女說是自己仲介所得，結果謊言被檢察官拆穿，台北地檢署9日依違反《證交法》等罪起訴張子文、陳佳享等5人，其中陳佳享和林宜錦另外還吃上洗錢、偽證罪。

▲▼泛亞工程博愛路合建回扣案， 建設開發部副理陳佳享。（圖／記者劉昌松攝）

▲泛亞工程開發部副理陳佳享涉嫌向都更整合業者索取回扣170萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

泛亞工程是在2021年間內部發現，當時的總經理張子文疑似在台北市博愛路合建案中收回扣，因此提告，但檢調偵辦發現，博愛路合建案是由泛亞工程開發部副理陳佳享負責，他向協助處理都更整合的業者、好江山開發公司負責人王詩情暗示，他做這個建案再辛苦也是領一樣的薪水，王詩情了然於心地反問陳佳享，希望拿多少，雙方因此談好如果簽約3000萬的話，陳佳享拿500萬元，也就是1/6的回扣比例。

最後泛亞工程與好江山為博愛路合建案簽約金是2400萬元，陳佳享為了避免被發現，找來時常在動漫活動擔任Showgirl的女友林宜錦，以及當兵時的陳姓好友當人頭，2人共幫陳佳享收了約170萬元的前期回扣，除了陳姓好友抽頭1萬元外，其餘金錢最後都流回陳佳享口袋。

▲▼泛亞工程前總經理張子文涉內鬼收回扣案。（圖／記者劉昌松攝）

▲泛亞工程前總經理張子文坦承曾收回扣500萬並與公司達成調解。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調2021年間針對張子文發動首波搜索約談，讓陳佳享起了警覺心，要求林宜錦等人協助掩飾，佯稱這筆錢是林宜錦仲介所得，等到2022年間，檢調發動第2波搜索約談，林宜錦等人也果然照著原先串供方向作偽證，但是好江山負責人王詩情在最後關頭改口坦承，陳佳享的謊言因此被拆穿，由檢察官詹騏瑋依《證交法》特別背信、洗錢、偽證、教唆偽證等罪起訴陳、林、王等4人。

至於張子文雖然與博愛路合建案無關，但檢調查出，他在桃園另一件更大型的工程案中，與下游廠商秬豐工程合謀浮報工程款，張子文藉此收取回扣500萬元，張子文遭約談到案後認罪，並與泛亞工程達成調解，被依《證交法》特別背信等罪起訴，至於配合張子文收取回扣的秬豐負責人謝宜倫及泛亞工程師兼業務黃銘祥則依違反《商會法》獲得緩起訴處分。

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